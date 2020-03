22 de medici de la Spitalul Gerota infectati cu coronavirus au fost dusi la spital

LIVE

Dintre cele 49 de cazuri de coronavirus confirmate ieri pe teritoriul Romaniei 22 au legatura cu fostul ofiter MAI care le-a declarat initial cadrelor medicale de la Spitalul Gerota ca nu a venit din zone de risc desi se intorsese din Israel.Cei 22 de pacienti sunt cadre medicale care lucreaza in Spitalul Dimitrie Gerota. Cele mai multe au ajuns la Spitalul Victor Babes din Capitala.Surse din cadrul spitalului Victor Babes au declarat pentru Mediafaz ca au fost adusi mai multi pacienti infectati cu noul coronavirus de la Spitalul Dimitrie Gerota si ca medicii se confrunta acum cu un volum foarte mare de munca.La celalalt spital din Capitala unde sunt internati pacienti pozitivi pentru COVID-19, Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals din Bucuresti, oficialii spun ca sunt 30 de cazuri confirmate cu noul coronavirus, dintre care trei de la Gerota."La noi sunt internate trei persoane de la Spitalul Dimitrie Gerota. Ieri seara erau internati in total in spitalul nostru 30 de pacienti infectati cu noul coronavirus", a declarat pentru Mediafax dr. Catalin Apostolescu, purtatorul de cuvant al Institutului Matei Bals din Capitala.Astazi Grupul de Comunicare Strategica a confirmat inca 29 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus in Romania . Bilantul total a ajuns in Romania la 246 de imbolnaviri.3.441 de persoane sunt in carantina in centre institutionalizate iar alte 23.679 sunt in izolare la domiciliu.