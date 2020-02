23 de pasageri de pe Diamond Princess au fost lasati sa plece fara sa fie testati pentru coronavirus

Ziare.

Cei 23 de pasageri au fost testati inainte de impunerea carantinei, pe cinci februarie, dar apoi li s-a permis sa paraseasca nava, miercuri si joi, fara sa fie testati din nou, a precizat ministrul Katsunobu Kato, potrivit Associated Press Ulterior, autoritatile japoneze i-au contactat si le-au cerut sa ramana in carantina in locuintele personale timp de 14 zile."Regretam profund faptul ca au existat erori operationale. Vom investiga situatia astfel incat sa nu repetam aceasta greseala", a spus Kato.In Japonia au fost confirmate peste 750 de cazuri de infectare cu COVID-19, dintre care 634 pe nava Diamond Princess, care se afla in carantina in portul japonez Yokohama, din apropiere de Tokyo.Printre pasagerii infectati se afla si doi romani. Alti sase romani care s-au aflat la bordul navei au cerut sa fie repatriati si au ajuns in tara sambata dimineata. Ei vor intra in carantina pentru o perioada de 14 zile. Testele facute inainte de imbarcarea in avion la Tokyo au fost negative pentru infectia cu coronavirus.C.S.