24 de romani au murit pana acum in afara tarii din cauza noului coronavirus

Este vorba despre 9 romani care au murit in Italia, 6 in Franta, 4 in Marea Britanie, 4 in Spania si unul in Germania.In total, 196 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 105 in Spania, 57 in Italia, 14 in Franta, 7 in Germania, 4 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in Indonezia si cate unul in Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia si SUA.In Romania, numarul oamenilor care au coronavirus a ajuns la 2.460, Grupul de Comunicare Strategica anuntand miercuri inca 215 cazuri noi. La ATI, in acest moment, sunt internati 57 de pacienti, dintre care 34 in stare grava. Starea de sanatate a celorlalti infectati este deocamdata stationara. Numarul persoane care au murit in tara din cauza coronavirusului a ajuns, miercuri, la 85.A.G.