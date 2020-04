25 de cadre medicale de la Spitalul "Victor Babes" din Capitala sunt infectate cu coronavirus

LIVE

Acestia - dintre care doi sunt medici primari, trei medici rezidenti si restul asistente si infirmiere - sunt asimptomatici, fiind internati si izolati in spital, in timp ce continua testarea celorlalte cadre medicale.Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti anunta, intr-un comunicat de presa transmis vineri, ca in aceste zile, la Spitalul Clinic de Boli lnfectioase si Tropicale "Dr.Victor Babes" din Bucuresti, continua testarea personalului medical care s-a ocupat, in ultimele trei saptamani, de ingrijirea pacientilor COVID-19."Din prima serie de 200 de angajati testati, in total 25 de persoane sunt pozitive pentru SARS CoV-2, toate cazurile fiind raportate la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, conform normelor in vigoare. Este vorba despre 2 medici primari, 3 medici rezidenti si 20 de asistente si infirmiere", arata sursa citata.Toti cei 25 de angajati sunt asimptomatici si au fost imediat internati si izolati in cadrul spitalului.In prezent, se deruleaza procesul de testare pentru restul de 200 de angajati implicati direct in ingrijirea pacientilor COVID-19."Reiteram faptul ca Primaria Capitalei si Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti au luat masurile necesare pentru ca toate cele 19 spitale din subordine sa fie pregatite pentru a oferi servicii medicale adecvate in aceasta perioada de criza sanitara", mai scrie in comunicat.