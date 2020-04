25 de decese de COVID-19 au fost anuntate azi.

Ziare.

Cele mai recente 3 victime anuntate sunt o femeie de 49 de ani din Bistrita Nasaud, un barbat de 55 de ani din Teleorman si un barbat de 62 de ani din Tulcea.- O femeie de 49 de ani din judetul Bistrita Nasaud. A fost internata pe 9 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita-Nasaud-Boli Infectioase, zi in care a fost si testata, confirmarea venind din 10 aprilie. Pe 12 aprilie a fost mutata pe ATI, intubata si ventilata mecanic. A murit pe 29 aprilie. Suferea si de astm bronsic std 3, hipertensiune arteriala std. 2, insuficienta ventriculara, tahicardie supraventriculara.- Un barbat de 55 de ani din judetul Teleorman. A fost internat in data de 27 aprilie in Spitalul Marius Nasta. A fost testat pe 28 aprilie, zi in care a si fost confirmat pozitiv, dar a si murit. Suferea si de carcinom scuamos pulmonar stg -tratament cu imunoterapie, tetrapareza remisa (dupa AVC), cardiopatie ischemica cronica, fibrilatie atriala paroxistica, obezitate, hepatita cronica cu virus B.- Un barbat de 62 de ani din judetul Tulcea. A fost testat pe 18 aprilie si pe 19 aprilie a fost confirmat pozitiv, zi in care a si fost internat in Spitalul Judetean de Urgenta - Boli Infectioase Tulcea. Pe 20 aprilie e mutat in Spitalul Orasenesc Medgidia si moare pe 29 aprilie. Nora sa avea coronavirus si a intrat in contact cu ea, iar el suferea si de diabet zaharat.