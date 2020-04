251 de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Bilantul in Romania a ajuns la 3.864

LIVE

La ATI, in acest moment, sunt internati 141 de pacienti.Dintre persoanele confirmate pozitiv, 374 au fost declarate vindecate si externate.Totodata, pana acum, 148 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat , internate in spitale din Dolj, Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Bacau, Timis, Cluj, Neamt, Hunedoara, Constanta, Satu Mare, Sibiu, Ialomita, Bistrita-Nasaud, Covasna, Dambovita, Vrancea, Galati, Caras-Severin, Mures si Mehedinti.Pe teritoriul Romaniei, in. Altesi se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrateIn ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 401 cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19: 129 in Spania, 236 in Italia, 15 in Franta, 8 in Germania, 4 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in Indonezia si cate unul in Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia si SUA.De la inceputul epidemiei de COVID-19 si pana la acest moment,In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 766 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 3.300 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.Prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost intocmite, pana in prezent, 310 dosare penale, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal.Politistii si jandarmii au depistat, in ultimele de 24 de ore,De asemenea, de la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 1.600 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 55 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa masura carantinarii pentru o noua perioada de 14 zile.1. Suceava - 1.215 de cazuri1. Bucuresti - 552 de cazuri1. Timis - 176 de cazuri2. Neamt - 160 de cazuri3. Arad - 150 de cazuri4. Brasov - 131 de cazuri5. Hunedoara - 124 de cazuri6. Cluj - 110 de cazuri7. Constanta - 114 cazuri8. Galati - 101 cazuri1. Iasi - 88 de cazuri2. Vrancea - 79 de cazuri3. Ilfov - 78 de cazuri4. Botosani - 68 de cazuri5. Mures - 57 de cazuri6. Ialomita - 56 de cazuri1. Sibiu - 49 de cazuri2. Covasna - 47 de cazuri3. Bihor - 46 de cazuri4. Maramures - 42 de cazuri5. Bistrita-Nasaud - 42 de cazuri6. Alba - 33 cazuri7. Calarasi - 30 de cazuri7. Bacau - 38 de cazuri8. Dolj - 27 de cazuri9. Prahova - 26 de cazuri10. Arges - 25 cazuri11. Giurgiu - 24 de cazuri12. Dambovita - 23 de cazuri13. Teleorman - 21 de cazuri14. Caras-Severin - 21 cazuri15. Satu Mare - 21 de cazuri16. Vaslui - 13 cazuri17. Mehedinti - 12 cazuri18. Buzau - 12 cazuri19. Braila - 11 cazuri20. Olt - 11 cazuri21. Valcea - 8 cazuri22. Gorj - 8 cazuri23. Salaj - 8 cazuri24. Tulcea - 6 cazuri25. Harghita - 1 cazA.G.