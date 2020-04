26 de cetateni romani au murit de coronavirus in strainatate

0800 800 358

Cat despre cazurile confirmate, 317 cetateni romani aflati in strainatate au fost depistati pozitiv cu noul tip de coronavirus, astfel: 129 in Spania, 152 in Italia, 15 in Franta, 8 in Germania, 4 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in Indonezia si cate unul in Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia si SUA."De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) si pana la acest moment, 26 de cetateni romani aflati in strainatate, 9 in Italia, 7 in Franta, 4 in Marea Britanie, 5 in Spania si unul in Germania, au decedat", potrivit sursei citate.In tara noastra, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 430 de noi imbolnaviri cu coronavirus , astfel ca bilantul total ajunge la 3.613 de cazuri, conform datelor anuntate de Grupul de Comunicare Strategica.329 de persoane au fost declarate vindecate si externate, in timp ce la Terapie Intensiva sunt internati 119 pacienti.Bilantul negru e de 141 de morti, dupa ce au fost anuntate alte 8 decese cu putin timp inainte de bilantul zilnic. Vezi aici detalii despre ultimele 8 victime Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 15.252 de persoane. A scazut insa numarul persoanelor aflate in izolare la domiciliu. Daca vineri erau in izolare 114.646 de persoane, sambata numarul lor e de 113.449, cu aproape 1.200 mai putine.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 36.092 de teste.In ultimele 24 de ore, la 112 au fost inregistrate 893 de apeluri si alte 4.164 au fost facute catre linia TELVERDE (), deschisa special pentru informarea cetatenilor in legatura cu coronavirusul.