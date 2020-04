265 de noi cazuri de imbolnavire in Romania. Iata repartitia COVID-19 pe judete

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

Astfel numarul total al persoanelor infectate la noi in tara creste la 5.467, dintre care 257 au murit, iar 729 au fost declarate vindecate si externate.La ATI, in acest moment, sunt internati 183 de pacienti.Iataa cazurilor de coronavirus, potrivit raportarii Institutului National de Sanatate Publica:1. Alba 1002. Arad 1793. Arges 524. Bacau 585. Bihor 706. Bistrita-Nasaud 787. Botosani 1198. Brasov 1909. Braila 1610. Buzau 1311. Caras-Severin 3812. Calarasi 3513. Cluj 15214. Constanta 12415. Covasna 7916. Dambovita 3017. Dolj 4018. Galati 18219. Giurgiu 4620. Gorj 1021. Harghita 522. Hunedoara 22723. Ialomita 8524. Iasi 9925. Ilfov 11526. Maramures 4327. Mehedinti 1628. Mures 16129. Neamt 23430. Olt 1131. Prahova 3832. Satu Mare 3033. Salaj 1334. Sibiu 9435. Suceava 1.52936. Teleorman 5637. Timis 25938. Tulcea 1239. Vaslui 3540. Valcea 1141. Vrancea 9542. Mun. Bucuresti 688In ceea ce priveste situatia romanilor din alte state, 684 sunt in continuare confirmati ca fiind infectati cu COVID-19: 418 in Italia, 196 in Spania, 17 in Franta, 9 in Germania, 32 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in SUA, 2 in Austria, 2 in Belgia si cate unul in Argentina, Irlanda, Luxemburg si Suedia.De la inceputul epidemiei, au murit 42 de cetateni romani aflati in strainatate, 13 in Italia, 8 in Franta, 11 in Marea Britanie, 6 in Spania, 2 in Germania, unul in Belgia si unul in Suedia.Cetatenii romani confirmati cu noul coronavirus in Tunisia si Indonezia au fost declarati vindecati.Pe teritoriul Romaniei, in. Altesi se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 55.430 de teste.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 537 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 2.109 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.Prin structurile abilitate ale MAI au fost intocmite, pana in prezent,, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal.Politistii au depistat, in ultimele de 24 de ore, 9.246 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 20.149.468 de lei.