27 de morti de COVID-19 anuntati azi in Romania. Printre ei, un medic, un tanar de 32 de ani si un barbat de 51 de ani, fara alte boli - UPDATE

Grupul de Comunicare Strategica a anuntat dimineata 12 decese, fiind vorba de opt barbati si patru femei, victimele fiind din Bacau, Mures, Galati, Botosani, Arges, Alba si Iasi. Printre ei se afla si un medic din Botosani.Dupa ora 21:00 au fost anuntate alte 10 decese, iar aproape de ora 23:00 a fost remis un comunicat cu alte 5.- este o femeie de 72 de ani din Bacau, internata pe 13 aprilie in sectia chirurgie a Spitalului Municipal Onesti, cu pancreatita. Pacienta a fost transferata in sectia de terapie intensiva (ATI) in data de 14. In aceeasi zi i-au fost recoltate probe pentru COVID-19, iar in data de 15 a fost primit rezultatul pozitiv. Femeia a murit pe 26 aprilie. Ea suferea de diabet zaharat de tipul II dezechilibrat, colecistita acuta gangrenoasa, pancreatita acuta operata, hepatita cronica si obezitate.- este un barbat de 41 de ani din Mures, internat pe 9 aprilie in Spitalul Clinic Judetean Mures - sectia pneumologie. In data de 15 aprilie a fost transferat in sectia ATI. I-au fost recoltate mai multe probe pentru coronavirus: pe 14 si 17 aprilie, cu rezultat negativ, iar testul din 23 aprilie a iesit pozitiv. Pacientul a murit pe 24 aprilie. El suferea de ciroza hepatica si boala renala.- este un barbat de 59 de ani din Mures, internat pe 18 aprilie in sectia chirurgie a Spitalului Clinic Judetean Mures. Pacientul a fost transferat in sectia ATI pe 21 aprilie, fiind intubat pe data de 24. A fost confirmat cu noul coronavirus pe 19 aprilie si a decedat in data de 25. Barbatul avea hipertensiune arteriala.- este un barbat de 68 de ani din Mures, cu domiciliul in judetul Bistrita Nasaud. Pacientul a fost internat pe 1 aprilie, in sectia chirurgie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu-Mures sectia gastroenterologie, cu pancreatita acuta. Dupa ce a fost confirmat cu coronavirus, pe 9 aprilie, a fost transferat in Clinica de boli infectioase I. Din 17 aprilie a fost transferat in sectia ATI, unde din 19 aprilie a fost intubat. "Face parte din focarul de infectii nozocomiale din sectia de gastroenterologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu-Mures", arata GCS. Barbatul a murit pe 25 aprilie. Comorbiditati: boala cardiovasculara, infarct miocardic acut in antecedente - stent, boala renala cronica, steatoza hepatica.- este un barbat de 97 de ani din Galati, care face parte din focarul de la caminul de batrani. A fost internat pe 23 aprilie, in sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Galati. I-au fost facute doua teste pentru coronavirus, cel din 2 aprilie fiind negativ. COVID-19 a fost confirmat in urma testului din 23 aprilie. Barbatul a murit pe 26 aprilie. Comorbiditati: ocluzie artera femurala bilateral, ischemie cronica membru inferior stang, hipertensiune arteriala, boala renala cronica stadiul IV.- este un barbat de 61 de ani din Galati, de asemenea, din focarul de la caminul de batrani. A fost internat pe 13 aprilie in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Galati si transferat in ATI si intubat in 26 aprilie. A fost confirmat cu coronavirus pe 14 aprilie si a decedat in data de 26. Comorbiditati: insuficienta renala acuta, sdr. deshidratare, casexie, boala Alzheimer.- este un barbat de 85 de ani din Botosani, tot parte dintr-un focar de la un camin de batrani. A fost internat pe 14 aprilie, in Spitalul Judetean de Urgenta Botosani. A fost confirmat cu COVID-19 pe 14 aprilie, iar in 26 a decedat. Comorbiditati: cardiopatie ischemica si depresie senila.- este o femeie de 71 de ani din Arges. Pe 24 aprilie s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Municipal Campulung, cu insuficienta respiratorie, primind oxigen pe masca. "A fost contact apropiat cu un caz confirmat, la domiciliu (fiica)", precizeaza GCS. Pacienta a fost confirmata pe 26 aprilie, la Institutul Matei Bals. Ea a murit in data de 24. Comorbiditati: insuficienta cardiaca congestiva (ICC), cardiomiopatie dilatativa nespecifica, insuficienta hepatica, fibrilatie arteriala cu flutter, diabet zaharat tip II cu complicatii.- este o femeie de 64 de ani din Alba, internata pe 25 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Alba, cu simptomatologie respiratorie - stop cardio-respirator resuscitat in UPU. A fost confirmata cu coronavirus in data de 26 aprilie, zi in care a si decedat. Femeia suferea de obezitate si diabet zaharat de tip II.- este un barbat de 65 de ani din judetul Iasi, internat pe 7 aprilie in Spitalul de Boli Infectioase Iasi. El a fost confirmat cu COVID-19 pe 9 aprilie, iar pe 15 aprilie a fost transferat in sectia de terapie intensiva. In 22 aprilie a fost intubat si ventilat mecanic. Pacientul a murit astazi. Comorbiditati: steatoza hepatica si ulcer duodenal.- este un barbat de 79 de ani, tot din Iasi. El a fost internat pe 22 aprilie in Spitalul Municipal Pascani, fiind transferat in 24 aprilie la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi. Doua zile mai tarziu a fost transferat la ATI, unde a fost intubat si ventilat mecanic. A fost confirmat cu coronavirus pe 23 aprilie si a murit in data de 27. Comorbiditati: hipertensiune arteriala, boala renala cronica, cancer de colon operat.- este o femeie de 68 de ani din Botosani, medic la Spitalul Judetean de Urgenta Botosani. Femeia a fost testata prima oara pe 24 martie, dar rezultatul a iesit negativ. Pe 19 aprilie s-a internat in sectia de boli infectioase Botosani, fiind retestata in data de 20, cand a fost primit rezultat pozitiv. Pe 24 aprilie a fost transferata la Spitalul de Infectioase Iasi. "Decesul a survenit in 27 aprilie, in jurul orelor 3:30. Suferea de diabet zaharat si cardiopatie hipertensiva", potrivit GCS.- Un barbat de 57 ani din municipiul Bucuresti, a fost internat pe 10 aprilie la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. Nu se precizeaza cand a fost testat, dar rezultatul pozitiv l-a primit pe 21 aprilie, zi in care a si fost transferat la Spitalul de Boli Infectioase Colentina, dupa ce au fost observate modificari pe radiografiile pulmonare. A murit pe 26 aprilie. Suferea si de ciroza si insuficienta hepatica.- O femeie de 86 de ani din judetul Galati, tot dintre locatarii caminelor-focar. A fost testata pe 5 aprilie, confirmata pe 7 si dusa la spital abia pe 10 aprilie. A murit pe 26 aprilie. Suferea si de alzheimer.- O femeie de 82 de ani din Bucuresti. A fost internata in Spitalul Judetean de Urgenta Ilfov pe 23 aprilie. Pe 24 aprilie a fost testata, confirmata si transferata in Spitalul Colentina. A murit pe 27 aprilie. Suferea si de afectiuni cardiovasculare.- O femeie de 63 ani din judetul Sibiu. A fost internata pe 23 aprilie in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu-Sectia Medicala, zi in care a si fost testata si confirmata. Pe 26 aprilie a fost mutata pe sectia de Terapie Intensiva si a murit azi, pe 27 aprilie. Suferea si de diabet zaharat tip II, obezitate, boala pulmonara obstructiva cronica (BPOC), insuficienta cardiaca congestiva si o boala cronica neurologica.- O femeie de 63 de ani din judetul Neamt. A fost internata in perioada intre 6 si 16 aprilie in Spitalul Orasenesc Bicaz-Oncologie-Paleatie. Pe 13 aprilie a fost testata si pe 14 confirmata cu noul coronavirus. Pe 16 aprilie este transferata in Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt si a murit pe 26 aprilie. Suferea si de neoplasm de col uterin std IV, anemie si escare de decubit.- Un barbat de 70 de ani din judetul Timis. A fost internat pe 18 februarie la Spitalul Judetean de Urgenta Timisoara-Neurologie. Pe 22 aprilie e testat, moare pe 23 aprilie si rezultatul pozitiv a ajuns abia azi, pe 27 aprilie. Nu se precizeaza care sunt explicatiile pentru intarzieri, insa sunt amintite comorbiditatile: spodilodiscita si scita.- Un barbat de 32 de ani din judetul Arges. A fost internat pe 18 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti - Gastroenterologie. Probe i-au fost recoltate abia in 26 aprilie, zi in care a si murit. Rezultatul pozitiv a venit astazi, 27 aprilie. Suferea si de ciroza hepatica cu virus B, ascita, hemoragie digestiva superioara prin ruptura de varice esofagiene.- O femeie de 61 de ani din judetul Neamt. A fost internata pe 13 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt-Nefrologie, zi in care a si fost testata. A fost confirmata cu COVID-19 pe 16 aprilie, iar pe 23 e transferata in ATI si este intubata si ventilata mecanic. A murit pe 27 aprilie. Suferea si de o boala renala cronica-dializa, diabet zaharat tip II, nefropatie diabetica, hipertensiune arteriala std III, insuficienta cardiaca congestiva (ICC) sd III si sindrom anemic.- Un barbat de 82 de ani din Bucuresti. A fost internat pe 16 martie in Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti - Cardiologie pentru inlocuirea unui stimulator cardiac. Pe 5 aprilie e testat si dupa ce a fost confirmat pe 6 aprilie a fost transferat pe 7 la Spitalul Colentina. A murit pe 25 aprilie. Suferea si de boala pulmonara obstructiva cronica (BPOC), boala renala cronica, neoplasm vezical si de prostata.- O femeie de 77 de ani din municipiul Bucuresti. A fost internata pe 28 martie la Spitalul Sf. Pantelimon pentru hematom subdural secundar si accident vascular ischemic. Este testat pe 14 aprilie, zi in care e si confirmata cu COVID-19. Pe 17 aprilie e mutata pe sectia de Terapie Intensiva, e intubata si ventilata mecanic. A murit pe 27 aprilie. Suferise accidentul vascular cerebral ischemic, hematom subdural, un traumatism cranio-cerebral si avea si afectiuni cardiovasculare, hipertensiune arteriala si obezitate.- Un barbat de 64 de ani din judetul Mehedinti. A fost internat pe 14 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin - direct pe sectia ATI, intubat si ventilat mecanic. In aceeasi zi a fost testat, rezultatul pozitiv venind pe 15 aprilie. A murit pe 27 aprilie. Suferea si de hipertensiune arteriala std II, cardiopatie mixta: ischemica si hipertensiva, fibrilatie atriala paroxistica si diabet zaharat dezechilibrat.- Un barbat de 51 de ani din judetul Suceava. A fost internat pe 17 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, testat pe 19 aprilie si confirmat pe 20 aprilie. Pe 22 a fost transferat la Spitalul de Boli Infectioase Iasi, intubat si ventilat mecanic. A murit pe 27 aprilie. Nu suferea de alte afectiuni.- Un barbat de 82 de ani din judetul Vaslui, care locuia intr-un azil de batrani. A fost testat pe 25 aprilie, iar rezultatul pozitiv a venit pe 27 aprilie, zi in care a si murit. Suferise un infarct miocardic si un accident vascular cerebral ce lasasera ambele sechele si avea si fibrilatie atriala permanenta, insuficienta cardiaca congestiva (ICC) cls III NIHA si o boala renala cronica.- Un barbat de 80 de ani din judetul Hunedoara. A fost internat pe 18 aprilie la Spitalul Municipal Hunedoara cu insuficienta respiratorie acuta. A fost testat in aceeasi zi, rezultatul pozitiv venind pe 21 aprilie. Pe 25 aprilie a murit. Suferea si de o boala renala cronica stadiul V.- Un barbat de 48 de ani din judetul Iasi. A fost testat pe 22 aprilie, rezultatul pozitiv a venit pe 23 aprilie, iar pe 24 aprilie a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase Iasi. Pe 25 aprilie e transferat pe Sectia de Terapie Intensiva si este intubat si ventilat mecanic. A murit pe 27 aprilie, cedandu-i mai multe organe. Suferea si de hipertensiune arteriala.