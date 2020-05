27 de decese din cauza COVID-19, anuntate azi in Romania. Tot mai multe victime din caminele de batrani - UPDATE

UPDATE 18:39 - Inca 16 decese anuntate

Primele 11 decese ale zile au fost anuntate in jurul orei 12:30, pentru ca dupa ora 18:00 sa fie anuntate alte 16 decese.- O femeie de 65 de ani din judetul Bacau. A fost internata pe 28 aprilie la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Iasi, zi in care a si fost testata. Pe 29 aprilie a venit rezultatul pozitiv si a fost transferata la Spitalul de Pneumoftiziologie pe sectia ATI, insa a murit in aceeasi zi. Nu sunt precizate alte afectiuni.- Un barbat de 65 ani din judetul Neamt. A fost internat pe 23 aprilie, in stare grava, la Spitalul Neurochirurgie Iasi, fiind dus direct pe Sectia ATI si intubat. In Aceeasi zi a fost si testat, dar rezultatul pozitiv a venit abia pe 27 aprilie. A murit pe 1 mai. Suferea si de diabet zaharat de tip II si hipertensiune arteriala.- Un barbat de 42 de ani din judetul Mures. A fost internat pe 9 aprilie la Spitalul Clinic Judetean Mures - Sectia boli infectioase, zi in care a si fost testat si confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Pe 22 aprilie starea de sanatate se inrautateste si este transferat pe sectia ATI. A murit pe 30 aprilie. Nu sunt specificate alte afectiuni de care suferea, insa este precizat ca "in localitatea de provenienta evolueaza un focar de infectie COVID-19".- Un barbat de 37 de ani din judetul Brasov. A fost internat pe 23 aprilie la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, direct pe sectia ATI Covid, fiind adus la spital de echipajul SMURD intubat. Pe 24 aprilie a fost testat si rezultatul pozitiv a venit pe 26 aprilie. A murit pe 30 aprilie. Nu sunt precizate alte afectiuni.- O femeie de 78 de ani din judetul Brasov. A fost internata pe 15 aprilie, direct pe sectia de suspecti de COVID-19, dupa ce s-a prezentat la Sectia de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Brasov. In aceeasi zi a fost testata si rezultatul pozitiv a venit pe 17 aprilie, zi in care a fost transferata la Spitalul Pneumoftiziologie Brasov. Starea i s-a inrautatit si pe 19 aprilie a fost transferata pe sectia ATI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov. A murit pe 1 aprilie.Autoritatile precizeaza ca "in comunitatea Apata au fost inregistrate mai multe cazuri cu infectie COVID-19". Totodata, e specificat ca femeia suferea si de hipertensiune arteriala, insuficienta mitrala, insuficienta tricuspidiana si insuficienta cardiaca.- Un barbat de 74 de ani din judetul Brasov. A fost internat pe 16 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Brasov - pe sectie ortopedie, cu fractura medie cervicala stanga. Pe 19 aprilie a fost testat prima oara, rezultatul venind pe 20 aprilie negativ. Pe 22 aprilie a fost operat si pe 23 aprilie a fost transferat pe sectia chirurgie, existand semne de ocluzie intestinala cu sindrom de aderenta, astfel ca a fost din nou operat in aceeasi zi.In 26 aprilie starea se agraveaza si este internat pe sectia ATI COVID a Spitalului Judetean Brasov. Se repeta si testarea si rezultatul vine a doua zi, de aceasta data pozitiv. A murit pe 1 mai. Suferea si de hipertensiune arteriala, insuficienta renala acuta, insuficienta ventriculara stanga si de hemiplegie in urma unui accident vascular cerebral.- Un barbat de 74 de ani din judetul Iasi. Autoritatile anunta ca "pacientul a facut parte dintr-un focar cu infectie COVID-19 cu debut in data de 22 aprilie de la Spitalul Judetean Sf. Spiridon", insa prima oara el a fost testat pe 5 aprilie, rezultatul pozitiv venind in aceeasi zi, asa ca a fost internat pana pe 27 aprilie la Spitalul de Boli Infectioase Iasi. In aceasta perioada i s-au mai facut inca doua teste, pe 16 si pe 21 aprilie, ambele tot cu rezultat pozitiv.Pe 27 aprilie este transferat la Spitalul Judetean Sf. Spiridon, dupa ce a fost diagnosticat cu neoplazie de cap de pancreas, care a dus si la un icter obstructiv. A fost operat si pe 30 aprilie a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgenta Profesor Dr. N. Oblu. A murit pe 1 mai. Suferea si de hipertensiune arteriala si neoplasm cefalopancreatic.- Un barbat de 70 de ani din judetul Arges. A fost internat pe 10 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti, sectia Oncologie, pentru tratament. Pe 24 aprilie este testat pentru coronavirus, rezultatul pozitiv venind pe 25 aprilie, zi in care a si fost transferat la Spitalul Orasenesc Mioveni. A murit pe 1 mai. Suferea si de neoplasm rectal cu metastaze generalizate, fibrilatie atriala cronica si o boala renala cronica.- Un barbat de 81 de ani din judetul Vaslui, care locuia intr-un camin de persoane varstnice. Pe 25 aprilie a fost testat, rezultatul pozitiv venind doua zile mai tarziu. A murit pe 1 mai. Suferea si de hipertensiune arteriala, boala varicoasa cronica si bronsita cronica.- Un barbat de 66 de ani din judetul Bacau. A fost internat pe 27 aprilie la Spitalul Municipal Onesti, direct pe sectia ATI. In aceeasi zi a fost testat, rezultatul pozitiv venind pe 30 aprilie. A murit pe 2 mai. Suferea si de fibrilatie atriala permanenta cu ritm rapid, insuficienta cardiaca congestiva (ICC) cls a III-a NIHA, o boala renala cronica si diabet zaharat de tip II insulino-necesitant.- Un barbat de 78 de ani din judetul Bacau. A fost internat in data de 20 aprilie la Spital Municipal Moinesti - Boli Infectioase. Pe 29 aprilie e testat si rezultatul pozitiv vine pe 30 aprilie, zi in care e si transferat la Spitalul Municipal Onesti. A murit pe 1 mai. Suferea si de cardiomiopatie dilatativa, hipertensiune arteriala gr III, fibrilatie atriala permanenta, insuficienta cardiaca congestiva (ICC) cls IV NIHA, boala renala cronica std III si diabet zaharat tip II.- O femeie de 61 de ani din judetul Suceava. A fost internata pe 14 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava - Boli Infectioase, dupa ce fiul sau, cu care intrase in contact, a fost confirmat cu coronavirus. A fost testata pe 17 aprilie, zi in care a fost si confirmata si a murit pe 1 mai. Suferea si de diabet zaharat insulin-dependent, astm bronsic, hipertensiune arteriala si avea un stent dupa ce suferise un infarct miocardic in trecut.- O femeie de 32 de ani din judetul Suceava. A fost internata pe 28 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava-Cardiologie. A doua zi a fost testata si confirmata cu noul coronavirus. A murit pe 1 mai. Suferea si de insuficienta respiratorie cronica, Sindrom Pickwick, obezitate morbida, diabet zaharat de tip II si insuficienta venoasa cronica.- Un barbat de 80 de ani din judetul Suceava, care locuia intr-un centru social devenit focar de COVID-19. A fost testat pe 23 aprilie si pe 26 aprilie a fost confirmat cu coronavirus. Pe 27 aprilie a fost dus la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava si internat pe sectia Medicina interna. A murit pe 1 mai. Suferea si de boala pulmonara obstructiva cronica (BPOC), fibroza pulmonara si hipertensiune arteriala std II.- O femeie de 84 de ani din judetul Suceava, tot dintr-un centru social devenit focar de COVID-19. A fost testata pe 28 aprilie si confirmata pe 30 aprilie. A murit pe 1 mai, in azil. Autoritatile spun ca nu se cunosc alte afcetiuni pentru ca nu era inscrisa la un medic de familie.- O femeie de 78 de ani din judetul Suceava. A fost internata pe 11 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, sectia Nefrologie. A fost testata pe 20 aprilie si confirmata in 21. A murit pe 1 mai. Suferea si de insuficienta cardiaca si o boala renala cronica - dializata.- O femeie de 72 de ani din judetul Arges. A fost internata pe 21 aprilie la Spital Judetean de Urgenta Pitesti - Sectia Oncologie. Pe 29 aprilie e testata pentru coronavirus si confirmata pe 1 mai, zi in care, insa a si murit. Suferea si de tumora maligna de pancreas, cu metastaze hepatice si pulmonare, carcinomatoza peritoneala, ascita si casecsie neoplazica.- O femeie de 69 de ani din judetul Bihor. Pe 9 aprilie e internata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea, la Sectia de Boli Infectioase, fiind testata pentru noul coronavirus. Rezultatul pozitiv vine pe 10 aprilie, iar pe 11 este transferata in Spitalul Judetean de Urgenta Oradea, pe Sectia ATI, intubata si ventilata mecanic. A murit pe 2 mai. Suferea si de hipertensiune arteriala si o boala cardiovasculara.- O femeie de 33 de ani din judetul Bacau. Pe 26 ajunge la Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Spiridon din Iasi, e testata pentru COVID-19 si confirmata pe 27 aprilie. A murit pe 2 mai. Suferea si de ciroza hepatica toxica, insuficienta hepatica, splenomegalie si etilism cronic.- Un barbat de 75 de ani din judetul Galati, care locuia intr-unul dintre caminele-focar. Este testat pe 23 aprilie, zi in care e internat la Spitalul Judetean de Urgenta Galati. Pe 24 aprilie starea sa se inrautateste si e mutat pe Sectia ATI, unde e intubat si ventilat mecanic, iar rezultatul pozitiv vine pe 25 aprilie. A murit pe 1 mai. Suferea si de obezitate gr II, complexe imune circulante (CIC), hipertensiune arteriala, arteriopatie periferica si suferise amputatii la gambe.- O femeie de 75 de ani din judetul Galati, tot dintr-unul din caminele-focar de COVID-19. A fost testata pe 13 aprilie, zi in care a si fost confirmata. Pe 14 aprilie e dusa la Spitalul Judetean de Urgenta - pe Sectia Boli Infectioase. Starea i se inrautateste pe 1 mai si e mutata pe Sectia ATI, insa in aceeasi zi a murit. Suferea si de diabet zaharat, hipertensiune arteriala, complexe imune circulante (CIC), fibrilatie atriala si dementa senila.- Un barbat de 86 de ani din judetul Galati, tot dintr-unul din caminele-focar de COVID-19. E testat pe 26 aprilie si confirmat pe 27 aprilie, zi in care este dus la Spitalul Judetean de Urgenta Galati - pe Sectia Boli Infectioase. A murit pe 1 mai. Suferea si de diabet zaharat, hipertensiune arteriala si dementa senila.- O femeie de 87 de ani din judetul Galati, tot de la unul dintre caminele-focar de COVID-19. A fost testata pe 18 aprilie, cand a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Galati, fiind internata pe Sectia Boli Infectioase. Rezultatul pozitiv a venit pe 19 aprilie. A murit pe 2 mai. Suferea si de dementa senila.- Un barbat de 60 de ani din judetul Timis. A fost internat pe 12 aprilie la Spitalul Orasenesc Deta, zi in care e testat pentru COVID-19. Este confirmat a doua zi si transferat la Spitalul de Boli Infectioase V. Babes Timisoara. Pe 20 aprilie e mutat pe Sectia ATI, intubat si ventilat mecanic. A murit pe 2 mai. Suferea si de hipertensiune arteriala si astm bronsic.- Un barbat de 86 de ani din municipiul Bucuresti. A fost internat in perioada 21-22 aprilie la Spitalul Sf. Pantelimon, unde a fost testat si confirmat. Dupa primirea rezultatului pozitiv a fost mutat la Spitalul Colentina, unde din 26 aprilie, a fost transferat in ATI. A murit pe 2 mai. Suferea si de insuficienta cardiaca congestiva (ICC) cls. IV si in trecut suferise un accident vascular cerebral ischemic si un infarct miocardic acut in urma caruia ii fusese montat un stimulator cardiac.- Un barbat de 74 de ani din judetul Maramures. A fost internat in Spitalul Judetean de Urgenta Baia Mare pe 18 aprilie. E testat pe 24 aprilie si confirmat in 25, zi in care e si mutat la Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare. A murit pe 2 mai. Suferea si de hipertensiune arteriala, tetraplegie in urma unui accident vascular cerebral si afazie.- O femeie de 90 de ani din judetul Galati, care locuia intr-unul dintre caminele-focar de COVID-19. E internata la Spitalul Judetean de Urgenta Galati, pe Sectia de Boli Infectioase, pe 20 aprilie. E testata a doua si rezultatul pozitiv vine pe 23 aprilie. A murit pe 2 mai. Suferea si de o boala cardiovasculara si dementa senila.