278 de cazuri noi de coronavirus. Un singur judet nu are niciun infectat. Care e situatia in celelalte judete din Romania

LIVE

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

Ziare.

com

Numarul total a ajuns, astfel, la 2.738 de pacienti confirmati, dintre care 94 au murit.La ATI, in acest moment, sunt internati 78 de pacienti.In acest moment, Harghita este singurul judet din tara fara niciun caz confirmat, in timp ce la Suceava sunt oficial peste 700 de pacienti, iar la Bucuresti peste 500.Iata situatia pe judete, conform centralizarii realizate de GCS.Cifrele sunt transmise de Grupul de Comunicare Strategica, insa este posibil sa exista si erori, avand in vedere ca DSP Alba precizeaza ca sunt sapte cazuri de coronavirus in judet, nu noua, cum a transmis grupul.Dintre persoanele confirmate pozitiv, 267 au fost declarate vindecate si externate: 91 la Bucuresti, 58 la Timis, 28 la Iasi, 23 la Caras-Severin, 20 la Prahova, 13 la Constanta, 8 la Dolj, 8 la Cluj, 5 la Brasov, 5 la Galati, 2 la Bihor, 2 Arges, 1 la Braila, 1 la Mures, 1 la Neamt, 1 la Alba.Pana acum, 94 de persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au murit , acestea fiind internate in spitale din Dolj, Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Bacau, Timis, Cluj, Neamt, Hunedoara, Constanta, Satu Mare, Sibiu, Ialomita, Bistrita-Nasaud, Covasna si Mures.Insi sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrateIn prezent, Romania se afla in scenariul 4 al pandemiei, ceea ce inseamna ca spitalele se vor ocupa doar de cazurile grave, restul celor infectati fiind tratati acasa sau in spatii speciale de carantina.A.G.