29 de persoane dintr-un centru de batrani din Vrancea au fost confirmate cu COVID-19

Ziare.

com

"Vineri s-au recoltat 48 de probe de la CRPV Odobesti. In urma testarii, 16 probe au fost negative si alte 29 pozitive la infectia cu COVID-19. In cazul a trei probe rezultatul a fost incert, motiv pentru care se va repeta recoltarea", a declarat, pentru Agerpres, directorul adjunct al DSP Vrancea, Dragos Cozma.Potrivit acestuia, la CRPV Odobesti au fost testati 37 de beneficiari, 10 persoane din randul personalului medical si un muncitor.Ancheta epidemiologica la CRPV Odobesti a fost demarata dupa ce doi batrani, rezidenti ai centrului, au fost confirmati pozitiv la COVID-19, iar unul dintre acestia a decedat in cursul zilei de miercuri.DGASPC Vrancea sustine ca s-au luat toate masurile necesare pentru protejarea beneficiarilor si a salariatilor, prin asigurarea de materiale de protectie, substante dezinfectante, interzicerea accesului altor persoane in incinta centrelor, precum si izolarea preventiva la locul de munca a salariatilor de la intrarea in vigoare a Ordonantei militare nr. 8/2020.