30 de decese de COVID-19 au fost anuntate azi. Au inceput sa fie victime si in caminele de batrani din Bucuresti

UPDATE 22:22

Ziare.

com

Din cei anuntati seara, un prim anunt a venit cu 3 pacienti decedati: o femeie de 49 de ani din Bistrita Nasaud, un barbat de 55 de ani din Teleorman si un barbat de 62 de ani din Tulcea.Aproape de ora 22:30 a venit un alt comunicat cu 5 decese: o femeie de 83 de ani, un barbat de 88 de ani si un altul de 98 de ani, toti trei din camine de batrani din Bucuresti. Au mai murit si o femeie de 70 de ani din Arad si un barbat de 40 de ani din Calarasi.- O femeie de 49 de ani din judetul Bistrita Nasaud. A fost internata pe 9 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita-Nasaud-Boli Infectioase, zi in care a fost si testata, confirmarea venind din 10 aprilie. Pe 12 aprilie a fost mutata pe ATI, intubata si ventilata mecanic. A murit pe 29 aprilie. Suferea si de astm bronsic std 3, hipertensiune arteriala std. 2, insuficienta ventriculara, tahicardie supraventriculara.- Un barbat de 55 de ani din judetul Teleorman. A fost internat in data de 27 aprilie in Spitalul Marius Nasta. A fost testat pe 28 aprilie, zi in care a si fost confirmat pozitiv, dar a si murit. Suferea si de carcinom scuamos pulmonar stg -tratament cu imunoterapie, tetrapareza remisa (dupa AVC), cardiopatie ischemica cronica, fibrilatie atriala paroxistica, obezitate, hepatita cronica cu virus B.- Un barbat de 62 de ani din judetul Tulcea. A fost testat pe 18 aprilie si pe 19 aprilie a fost confirmat pozitiv, zi in care a si fost internat in Spitalul Judetean de Urgenta - Boli Infectioase Tulcea. Pe 20 aprilie e mutat in Spitalul Orasenesc Medgidia si moare pe 29 aprilie. Nora sa avea coronavirus si a intrat in contact cu ea, iar el suferea si de diabet zaharat.- O femeie de 83 de ani din judetul Bucuresti. A fost internata pe 26 aprilie la Spitalul Pantelimon, zi in care a si fost testata si confirmata pozitiv. Pe 27 aprilie e transferata la Spitalul Colentina si a murit pe 28 aprilie. Suferea si de altzheimer.- Un barbat de 88 de ani din municipiul Bucuresti. A fost testat pe 26 aprilie, zi in care a si fost confirmat. A murit pe 28 aprilie, in caminul de batrani unde era cazat. Suferea si de diabet zaharat complicat cu neuropatie diabetica si microangiopatie, boala renala cronica, hipertensiune arteriala, hernie inghinala, arteriopatie obliteranta cronica bilaterala, insuficienta cardiaca, boala neurocognitiva mixta cu tulburare afectiva depresiva.- Un barbat de 98 de ani din municipiul Bucuresti. A fost testat pe 26 aprilie, confirmat pe 28 aprilie, zi in care a si murit. Suferea si de dementa mixta severa decompensata comportamental, insuficienta cardiaca congestiva clasa III NYHA, hipertensiune arteriala, bronsita cronica, insuficienta circulatorie venoasa, cardiopatie ischemica.- Un barbat de 40 de ani din judetul Calarasi. S-a prezentat la medic pe 24 aprilie cu simptome, a primit tratament, dar simptomele nu au cedat, asa ca pe 26 aprilie merge la Spitalul din Lehliu, unde e diagnosticat cu pneumotorax masiv. Este testat pe 26, dar primul rezultat e negativ. Pe 27 e repetata testarea si rezultatul este pozitiv. Pe 27 aprilie e transferat la Calarasi - UPU-ATI dupa care ajunge la Spitalul TBC unde este depistat cu frotiu BK intens pozitiv. A murit pe 29 aprilie. Autoritatile precizeaza ca era "consumator de alcool " si ca nu era inscris la medic de familie.- O femeie de 70 de ani din judetul Arad. Ii apar simptome pe 21 aprilie, e internata pe 23 aprilie la sectia Boli Infectioase a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad. In aceeasi zi e testata si confirmata pozitiv, a murit pe 28 aprilie. Suferea si de diabet zaharat de tip II, anevrism artera renala dreapta, hipertensiune arteriala si hemangioame hepatice.Iata detalii si despre celelalte 22 de decese ale zilei: