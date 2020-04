300 de pacienti si angajati ai unui centru de recuperare neuropsihiatrica din Suceava au coronavirus

LIVE

Directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica Suceava, doctor Manuela Trifan, a declarat marti ca 242 de persoane internate in Centrul Sasca Mica au fost depistate cu coronavirus. De asemenea, 59 de angajati din cei 86 ai centrului au fost si ei infectati.A fost initiata testarea celor din centru dupa ce unul dintre cei internati a fost confirmat pozitiv."Primul caz care de altfel ne-a determinat sa efectuam testarea intregului efectiv aflat in centru a fost confirmat la un pacient in data de 16 aprilie. Dupa depistarea acestuia, am procedat la testarea intregului efectiv de beneficiari, un numar de 369 de persoane, si a intregului efectiv de personal de ingrijire, 86 de cadre.Din cei 369 de beneficiari, 242 au fost depistati pozitiv, iar din cele 86 de cadre, 59 pozitive. Cadre insemnand asistente, infirmiere, paznici si personal auxiliar aflat in centru de doua saptamani. In conditiile Ordonantei Militare 8, activitatea era organizata la modul o parte din personal timp de doua saptamani ingrijeste beneficiarii urmand ca la doua saptamani personalul sa se schimbe", a declarat Trifan.Ea a explicat ca unii dintre cei bolnavi vor fi internati la unul dintre cele doua spitale COVID-19 din judet, fie transferul intr-o alta locatie.Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in urma acestei situatii DSP Suceava a dispus urmatoarele masuri:1. Izolarea celor 127 de beneficiari sanatosi,2. Gasirea unei locatii de tip hotel sau pensiune pentru carantinarea celor 59 de cadre de ingrijire pozitive pentru o perioada de 14 zile, evitandu-se astfel o posibila infectare a membrilor de familie.3. Pentru urmatoarele 14 zile asistenta beneficiarilor va fi asigurata de personalul venit de la domiciliu, fara ca acesta sa fie testat in prealabil.4. Intreg personalul de ingrijire va purta pe perioada lucrului echipament de protectie alcatuit din: masca, ochelari, halate de unica folosinta peste echipamentul obisnuit de lucru.5. Se vor respecta cu strictete masuri de igiena personala: spalarea mainilor cu apa si sapun, dezinfectie cu solutie pe baza de alcool.6. Aprovizionarea constanta cu cantitati suficiente de dezinfectanti pentru maini si suprafete.