308 cazuri de coronavirus in Romania. 11 pacienti sunt la Terapie Intensiva, unii in stare grava

Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 17 ani si 89 de ani.La ATI, in acest moment, sunt internati 11 pacienti, din care doi in stare grava. Starea de sanatate a celorlalti pacientilor este buna, stationara, preciazeaza GCS intr-un comunicat remis31 de romani au fost declarati vindecati si externatei (22 la Timisoara, 8 la Bucuresti si unul la Iasi).Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 4.044 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contractat virusul COVID-19. Alte 45.432 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 8.284 de teste, din care 40 in unitati medicale private. Dintre acestea, 7.976 au fost cu rezultat negativ, adica persoanele de la care au fost prelevate mostrele analizate nu sunt infectate cu COVID-19.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1.604 apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 4.950 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.Pana in prezent, prin structurile abilitate ale MAI au fost intocmite 98 de dosare penale, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal.GCS aminteste cetatenilor sa ia in considerare doar informatiile verificate prin sursele oficiale si sa apeleze pentru recomandari si alte informatii la linia TELVERDE -Numarul TELVERDE nu este un numar de urgenta, este o linie telefonica alocata strict pentru informarea cetatenilor.De asemenea, romanii aflati in strainatate pot solicita informatii despre prevenirea si combaterea virusului la linia special dedicata lor