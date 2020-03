33 noi cazuri de coronavirus, confirmate in ultimele ore. Numarul imbolnavirilor a ajuns la 217 UPDATE

UPDATE

Initial, la ora 18.00, Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a transmis ca numarul total de cazuri de coronavirus inregistrate pana in dupa-amiaza zilei de 17 martie, pe teritoriul Romaniei, a ajuns la 222.Ulterior, insa, a revenit asupra informatiei si a comunicat ca numarul total al celor care au luat virusul este de 217, de fapt. Cifra totala comunicata initial era rezultatul unei erori de calcul.Dintre cei 217 de cetateni care au contactat virusul, 19 sunt declarati vindecati si au fost externati, a mai transmis Grupul de Comunicare Strategica (GCS).De la ultima informare (care a avut loc pe 17 martie, la ora 10.00 - n.red.), au fost confirmate 33 de cazuri noi, dupa cum urmeaza: 26 in Bucuresti, 5 in Brasov si cate unul in Constanta si Prahova, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS)Toate persoanele nou confirmate pozitiv la COVID-19 sunt fie contacti ale unor cazuri pozitive, fie persoane aflate in carantina. Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 26 ani si 64 de ani.Din datele Grupul de Comunicare Strategica (GCS) reiese ca in ultimele 24 de ore, 54 de romani au fost diagnosticati cu coronavirus. Dintre pacientii aflati acum in unitatile medicale, 4 sunt la sectia de terapie intensiva, dar au o stare generala stabila.Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 3373 persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID - 19 (coronavirus). Alte 18965 persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 4150 de teste. Dintre acestea, 3928 au fost cu rezultat negativ, adica persoanele de la care au fost prelevate mostrele analizate nu sunt infectate cu COVID-19.Potrivit precedentei situatii, date publicitatii de GCS in cursul diminetii de marti, 17 martie , numarul persoanelor infectat cu Covid-19 in Romania era de peste, dintre care 16 se s-au vindecat deja.