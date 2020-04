333 de cazuri noi de coronavirus: Topul celor mai afectate si celor mai "safe" judete din Romania

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

In acest moment, la sectia de anestezie si terapie intensiva (ATI) sunt internati, potrivit GCS.Dintre persoanele confirmate pozitiv,Totodata, in carantina institutionalizata sunt, in timp ce alte 71.293 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala., mai precizeaza GCS.Amintim ca, pana acum, pe teritoriul tarii au murit 318 romani infectati cu coronavirus In ce priveste situatia pe judete, cele mai afectate de pandemie sunt Suceava, cu 1.731 de cazuri confirmate, urmata de municipiul Bucuresti cu 774 de cazuri. In acest top negativ se mai remarca Hunedoara cu 303 cazuri confirmate pana acum, dar si Timis cu 300 de imbolnaviri.Cu sub 300 de imbolnaviri urmeaza judetele Neamt (286), Arad (270) si Brasov (253).In continuare, cel mai putin afectat judet de pandemie ramane Harghita, cu 7 cazuri.Iata topul celor mai putin afectate judete, cu sub 20 de cazuri confirmate:Mehedinti - 19Salaj - 17Braila si Tulcea - 16Buzau si Valcea - 13Olt - 12Gorj - 10Precizam ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistratela numarul unic de urgenta 112 si(0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.