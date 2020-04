360 de cazuri noi de COVID in Romania. A crescut brusc numarul pacientilor de la Terapie Intensiva

LIVE

La ATI, in acest moment, sunt internati 274 de pacienti, o crestere brusca fata de ieri cand erau doar 179.Pana astazi, au fost confirmate in total 4.417 cazuri de persoane infectate, dintre care 460 au fost declarate vindecate si externate. Dar s-au inregistrat si 182 de decese.Iata numarul de cazuri confirmate, pe judete, potrivit raportarii Institutului National de Sanatate Publica:1. Alba 502. Arad 1613. Arges 314. Bacau 475. Bihor 556. Bistrita-Nasaud 707. Botosani 868. Brasov 1569. Braila 1210. Buzau 1311. Caras-Severin 2312. Calarasi 3313. Cluj 11914. Constanta 11915. Covasna 5516. Dambovita 2517. Dolj 2918. Galati 13319. Giurgiu 3420. Gorj 721. Harghita 322. Hunedoara 15823. Ialomita 7224. Iasi 9225. Ilfov 9926. Maramures 4327. Mehedinti 1328. Mures 9229. Neamt 18230. Olt 1131. Prahova 3632. Satu Mare 2733. Salaj 1134. Sibiu 6935. Suceava 1.32236. Teleorman 3137. Timis 19138. Tulcea 639. Vaslui 1540. Valcea 941. Vrancea 7942. Mun. Bucuresti 598Pe de alta parte, insunt 25.379 de persoane. Altesi se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 43.578 de testea, adauga GCS.In ceea ce priveste situatia celor aflati in alte state, potrivit informatiilor obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare, pana in prezent, 631 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 400 in Italia, 193 in Spania, 15 in Franta, 8 in Germania, 6 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in Indonezia si cate unul in Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia si SUA.De la inceputul epidemiei, au murit 29 de romani aflati in strainatate, 9 in Italia,7 in Franta, 6 in Marea Britanie, 6 in Spania si unul in Germania.