4.000 de oameni au murit de COVID-19 in centrele de batrani din Anglia in doua saptamani

In total, ONS a raportat 4.343 de morti in centrele de batrani intre 10 si 24 aprilie. Cifrele au fost transmise catre ONS de administratorii azilurilor, conform AFP.Centrele de batrani trag un semnal de alarma de mai multe saptamani asupra situatiei cu care se confrunta, decesele din randul pacientilor lor nefiind luate in considerare in bilanturile zilnice ale autoritatilor, limitate la spitale.Insa si fara a numara aceste decese, Marea Britanie este una dintre cele mai afectate tari din Europa de pandemie. Guvernul a anuntat luni un bilant de 21.092 de morti in total numai in spitale, cu 360 de decese in plus in 24 de ore, cel mai scazut numar de la sfarsitul lunii martie.Tinand cont si de mortii din afara spitalelor, adica in special din centrele de batrani si de la domiciliu, numarul total deceselor legate de COVID-19 survenite pana la 17 aprilie si inregistrate inainte de 25 aprilie era de 21.284 in Anglia.Asta inseamna cu 8.151 in plus fata de cifrele pentru spitale in aceeasi perioada furnizate de Ministerul Sanatatii, care se bazeaza pe data notificarii decesului, in timp ce ONS se bazeaza pe data decesului.Ingrijitorii si personalul din aziluri se plang de mai multe luni de lipsa echipamentelor de protectie care le pune viata in pericol. Peste 82 de angajati ai NHS, serviciul public de sanatate, si 16 lucratori sociali au murit in timpul pandemiei.Citeste si Vesti mai bune din Marea Britanie, Franta si Italia. Scaderea bilanturilor de COVID-19 da sperante