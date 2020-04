400 de romani au murit de coronavirus. Inca 8 decese au fost anuntate azi

Ziare.

Este vorba despre 5 barbati si 3 femei din judetele Arad, Botosani, Cluj, Mehedinti, Ialomita, Neamt si Galati.Iata detalii despre- un barbat de 72 de ani din judetul Botosani, care se internase pe 23 martie in Spitalul Judetean de Urgenta Botosani, la Sectia Neurologie, pentru un accident vascular hemoragic. Pe 8 aprilie a fost confirmat cu coronavirus si a murit pe 15. Comorbiditati: Boala cardiovasculara, Diabet zaharat tip 2.- un barbat de 54 de ani din judetul Arad, care s-a internat pe 13 aprilie in Spitalul Clinic Judetean Arad. In aceeasi zi s-a confirmat infectarea cu COVID-19 si a murit pe 16 aprilie. Comorbiditati: Splenectomie, neoplasm sub chimioterapie.- un barbat de 82 de ani din judetul Arad. S-a internat pe 8 aprilie in Spitalul Clinic Judetean Arad si in aceeasi zi s-a confirmat prezenta virusului. A murit pe 16 aprilie. Comorbiditati: HTA, Infarct miocardic in antecedente.- un barbat de 64 de ani din judetul Mehedinti. S-a internat pe 9 aprilie in Spitalul Clinic Judetean Drobeta Turnu Severin, cand i s-a confirmat si boala. A murit pe 16 aprilie. Comorbiditati: necunoscute pana in prezent (neinscris la medic de familie).- o femeie de 64 de ani din judetul Cluj, care avea domiciliul in judetul Salaj, dar era internata in Institutul Oncologic Cluj-Napoca din 2 aprilie pentru tratament oncologic. A fost atribuita judetului Cluj pentru ca in Institutul Oncologic Cluj-Napoca este un focar de COVID-19 la bolnavi si personalul medico-sanitar.A fost confirmata cu coronavirus in 11 aprilie si a murit pe 16 aprilie. Comorbiditati: Neoplasm rectal, Ocluzie intestinala, Diabet zaharat, tromboza mezenterica, ICC, Infectie cu Clostridium difficile.- Un barbat de 41 ani din judetul Ialomita, care s-a intors in tara din Marea Britanie pe 27 martie. Era simptomatic si a fost dus direct din aeroport la INBI Matei Bals unde a fost internat. Starea lui s-a agravat si din data de 30 martie a fost transferat in ATI, intubat si ventilat mecanic. A murit pe 16 aprilie. Comorbiditati: fara antecedente patologice cunoscute.- o femeie de 65 de ani din judetul Neamt. S-a internat pe 11 aprilie in Spitalul Municipal de Urgenta Targu-Neamt, apoi a fost transferata in Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt - ATI cu diagnosticul de Pneumonie interstitiala, Insuficienta Respiratorie Acuta. Pe 14 aprilie s-a confirmat boala si in aceeasi zi a murit. Comorbiditati: Diabet zaharat, HTA, Obezitate- O femeie de 62 de ani din judetul Galati (om al strazii), care s-a prezentat in UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Galati pe 6 aprilie cu simptome respiratorii. A fost in izolator, apoi internata in Spitalul Judetean de Urgenta-Boli Infectioase. Pe 6 aprilie s-a confirmat boala si a murit pe 11. Comorbiditati: Boala autoimuna, HTA, obezitate.