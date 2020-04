441 de cazuri noi de COVID-19 confirmate in Romania. Situatia pe judete a celor 5.202 persoane infectate in total

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

La ATI, in acest moment, sunt internati 178 de pacienti, transmite Grupul de Comunicare Strategica, intr-un comunicat remis Ziare.com.Astfel, pana in acest moment au fost confirmate in total 5.202 cazuri de persoane infectate cu COVID-19, dintre care 647 au fost declarate vindecate si externate, iar 229 au murit.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 51.802 de teste.Iata numarul de cazuri confirmate, pe judete, potrivit raportarii Institutului National de Sanatate Publica:1. Alba 902. Arad 1623. Arges 324. Bacau 565. Bihor 666. Bistrita-Nasaud 767. Botosani 1068. Brasov 1759. Braila 1610. Buzau 1311. Caras-Severin 3412. Calarasi 3413. Cluj 14814. Constanta 12415. Covasna 6216. Dambovita 2817. Dolj 3918. Galati 17519. Giurgiu 4620. Gorj 921. Harghita 422. Hunedoara 21223. Ialomita 8124. Iasi 13125. Ilfov 10726. Maramures 4327. Mehedinti 1528. Mures 14629. Neamt 20230. Olt 1231. Prahova 3632. Satu Mare 2833. Salaj 1234. Sibiu 9035. Suceava 1.48736. Teleorman 4137. Timis 25238. Tulcea 1139. Vaslui 3640. Valcea 1141. Vrancea 9542. Mun. Bucuresti 659In ceea ce priveste situatia diasporei, 679 de romani sunt in continuare confirmati ca fiind infectati cu COVID-19: 418 in Italia, 196 in Spania, 16 in Franta, 9 in Germania, 32 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in SUA si cate unul in Irlanda, Luxemburg, Belgia si Suedia.De la inceputul epidemiei de COVID-19, au murit 38 de romani aflati in strainatate, 11 in Italia,7 in Franta, 11 in Marea Britanie, 6 in Spania, 2 in Germania si unul in Suedia.Cetatenii romani confirmati cu noul coronavirus in Tunisia si Indonezia au fost declarati vindecati.De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 1.917 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare.De asemenea, 61 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa masura carantinarii pentru o noua perioada de 14 zile.In acest moment, in carantina institutionalizata sunt 25.586 de persoane. Alte 87.400 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.Prin structurile abilitate ale MAI au fost intocmite, pana in prezent, 341 de dosare penale, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal.Politistii au depistat, in ultimele de 24 de ore, 7.741 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 16.647.253 de lei.