474 de cadre medicale sunt infectate cu coronavirus. 318 sunt din Suceava

Conform raportarilor primite de INSP din teritoriu, in Bucuresti sunt 65 de medici, asistente, infirmiere diagnosticati cu coronavirus.In judetele Hunedoara si Arad, unde ministrul Sanatatii Nelu Tataru, a identificat focare de coronavirus, sunt cate 24 de cazuri.In Covasna sunt 8 cazuri, in Neamt si Galati cate 7, in Iasi sunt 5, in Bistrita Nasaud si Cluj cate 3, in Alba, Timis si Vrancea cate 2, iar in Bototani, Constanta, Dambovita, Mehedinti a fost inregistrat cate un caz.Amintim ca Romania inregistreaza in acest moment 133 de decese din cauza coronavirusului Totodata, au fost confirmate 3.183 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 in Romania.S-a inregistrat azi cea mai mare crestere a numarului de cazuri - 445 in 24 de ore.Cifrele au fost prezentate de ministrul Nelu Tataru intr-o conferinta de presa, in care a anuntat ca avem in tara trei focare: Suceava, Arad si Deva.