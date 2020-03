5 mituri despre impactul coronavirusului in Coreea de Sud, demontate de un roman de la Seul

Ziare.

com

Co-fondatorul Digital Out of Home - un startup ce imbina advertising-ul cu tehnologia, care este un fel de Facebook Ads pentru outdoor-ul digital - povesteste ca a citit in presa multe articole alarmiste de genul "Seul a devenit un oras-fantoma" sau "autobuzele sunt goale".A inteles initial apetitul pentru asemenea abordari - el insusi a publicat inainte ca situatia sa devina cu adevarat ingrijoratoare cateva clipuri pe reteaua sociala TikTok pe aceasta tema, care au depasit 300.000 de vizualizari, la care a primit deopotriva reactii pozitive si negative.Ulterior, atentia i-a fost atrasa de comentariile unor oameni care habar n-aveau cum arata realitatea de pe teren. Acestia isi dadeau cu parerea, lansau informatii false sau spuneau doar jumatati de adevar, fara a cunoaste situatia reala a impactului coronavirusului in Seul si in restul tarii, care a fost la un moment dat a doua cea mai afectata natiune (acum, Italia si Iranul au depasit Coreea de Sud la numarul de cazuri confirmate).Asa ca si-a scris observatiile intr-un articol pe care l-a publicat pe platforma Medium.com "Va rog sa luati aminte ca va povestesc aici din perspectiva unui strain care locuieste in Seul - sunt sigur ca oamenii care stau in alte parti ale lumii se confrunta cu dificultati din cauza restrictiilor si nu incerc sa le minimalizez suferintele, ci doar sa domolesc raspandirea panicii", scrie Matei Psatta in articolul citat.Iata miturile pe care acesta le-a demontat in ceea ce priveste impactul coronavirusului in viata locuitorilor din Seul:In cazul Coreei de Sud, calatoriile cu transportul in comun s-au diminuat cu 31%. "Da, strazile sunt intr-adevar mai putin aglomerate, dar nu sunt goale. Nici pe departe. De vreme ce localnicii probabil ca folosesc mai mult masinile personale pentru a evita zonele aglomerate, o presupunere indreptatita ar fi ca intre 15 si 20% ies afara din casa din cauza situatiei cauzate de coronavirus", mentioneaza Matei Psatta.El mai spune ca e evident ca oamenii reduc numarul calatoriilor care nu sunt esentiale si ca o parte dintre activitati sunt facute de la distanta. "Am incetat sa mai mergem la birou si lucram de acasa. Cu toate acestea, pozele care circula pe Net cu strazi goale reprezinta doar o varianta dramatizata a realitatii", puncteaza acesta.Matei Psatta sustine ca nici vorba de asa ceva, cel putin in Seul. Exista o tensiune care pluteste in aer si vei vedea oamenii cum se uita piezis la cei care stranuta sau tusesc, chiar daca au masti pe fata: "E ceva natural, banuiesc... Exista intr-adevar cazuri extreme de xenofobie si rasism, dar nu asta e standardul, sunt situatii exceptionale. Si cred ca acestor cazuri li se acorda o mai mare atentie ca de obicei".Asta e partial adevarat, dupa cum sustine Matei Psatta: "De exemplu, sala de antrenament la care mergeam eu a fost inchisa timp de o saptamana, dar a fost mai degraba o masura de precautie. Acum s-a redeschis si functioneaza normal".El a mai observat ca unele restaurante si-au redus programul de lucru, iar localurile sunt cu 20-30% mai putin populate, la fel ca in cazul mijloacelor de transport in comun. "In afara de aceste lucruri, cel putin in centrul orasului, lucrurile se misca intr-un ritm mai lent, dar functioneaza in continuare. Produsele sunt destul de multe in supermarketuri si magazine, asa ca nu vorbim de penurie de lucruri esentiale", adauga acesta.Mastile se mai gasesc in Seul, dar nu in cantitati substantiale, ceea ce e un lucru bun, noteaza Matei Psatta: "Oamenii au tendinta sa-si faca stocuri, ceea ce e exact opusul a ceea ce ar trebui sa faci. Chiar daca e mai greu sa le gasesti, guvernul sud-coreean incearca sa le distribuie cat de cat in mod egal.De exemplu, acum poti achizitiona masti in anumite zile ale saptamanii, in functie de anul nasterii. Si apropo, desi pare ca este impotriva naturii umane, acumularea in exces creste riscul de a fi infectat. Daca ai un stoc substantial de masti acasa, inseamna ca ceilalti au sanse mai mici sa faca rost de ele, deci pericolul raspandirii virusului e mai mare. Tocmai de aceea, trebuie sa cumperi fix cat ai nevoie, adica sa-ti ajunga pe o perioada mai scurta".Desi e cel mai aproape de adevar, tot este un mit. Matei Psatta spune ca multe dintre intalnirile de afaceri s-au amanat si ca lucrurile se misca in continuare, doar ca mai lent. Se mai fac videoconferinte, desi nu e o optiune prea populara in Coreea de Sud."In cazul nostru, am observat o crestere a cererilor de reclame pe ecranele Digital Out of Home din partea clientilor internationali in regiunile afectate de virus - atat pentru a afisa mesaje umanitare, cat si comerciale de la companiile care mai au stocuri disponibile de produse esentiale.In acelasi timp, unii clienti locali au inceput sa-si reduca cheltuielile, pentru ca nu mai au stocuri sau nu se mai pot ocupa cum trebuie de distributie. De fapt, depinde de cum te adaptezi, iar unele afaceri vor avea de suferit mai mult ca altele - de exemplu, in Coreea de Sud unele scoli private primesc subventii de la Guvern pentru ca au fost nevoite sa puna lacatul pe usa, in timp ce altele tin cursuri online".Concluzionand, Matei Psatta spune ca a vrut sa puncteze faptul ca nu a venit sfarsitul lumii, asa cum sugereaza unele articole din presa."Este o vreme in care ar trebui sa fim mai rationali ca oricand si sa nu cedam instinctelor primare. Daca ii tratam pe cei infectati cu dispret, atunci vor simti nevoia sa minta in legatura cu istoricul calatoriilor pe care le-au facut - e vorba pur si simplu de instinctul de supravietuire.Acest tip de comportament nu trebuie scuzat, insa e nevoie sa fim empatici si sa realizam ca si noi am putea face la fel, daca nu ne-am simti in siguranta", mai scrie Matei Psatta in articolul citat.In final, rugamintea lui este sa luam toate informatiile cu un gram de sare, sa procesam rational stirile si nu emotional, iar cel mai important este sa nu ne panicam.