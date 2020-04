Spania raporteaza 674 de noi decese cauzate de Covid-19, cel mai mic numar din ultimele 10 zile

LIVE

Potrivit Ministerului Sanatatii, in tara au fost inregistrate pana in prezent 130.759 de cazuri si 12.418 decese.Referitor la cazurile de infectare, duminica au fost inregistrate 6.023 de noi imbolnaviri, ceea ce inseamna o crestere zilnica de 4,8%, cea mai mica din 25 februarie pana astazi.Numarul celor vindecati a ajuns duminica la 38.080.In sectiile de terapie intensiva ale spitalelor din Spania se afla internati 6.861 de oameni.Madrid si Catalonia sunt cele mai afectate regiuni.Spania este, in prezent, cea mai afectata tara europeana. Prim-ministrul Pedro Sanchez a anuntat sambata ca prelungeste din nou starea de urgenta cu doua saptamani. Astfel ca restrictiile raman in vigoare pana pe 26 aprilie.Sanchez a publicat, duminica, in zilelel El Pais si The Guardian editorial in care avertizeaza ca Europa isi decide soarta cu aceasta criza sanitara. El a declarat sambata ca nu renunta la euro-obligatiuni prin care vrea ca Europa sa dea un raspuns "unit, unic, ferm si ambitios care sa conserve modelul nostrum economic si social".La nivel global, de la depistarea coronavirusului in China, la finalul anului trecut, au fost inregistrate peste 1,2 milioane de cazuri de infectare si 64.800 de decese. Din totalul celor afectati de Covid-19, mai mult de 247.500 de oameni au fost vindecati.Citeste si Orasul fortareata din Spania care nu are niciun caz de coronavirus