7 angajati ai Ambasadei Romaniei in Franta au coronavirus

MAE sustine ca au fost dispuse masurile care se impun in relatia cu autoritatile din statul de resedinta, respectiv masuri de protectie pentru restul colectivului misiunii diplomatice si familiile acestora. Starea celor sapte persoane este buna.MAE mentioneaza ca, in acest context, activitatea ambasadei va fi restransa, avand in vedere necesitatea ca personalul misiunii sa intre in autoizolare.Totodata, MAE precizeaza ca activitatea sectiei consulare este suspendata temporar, fiind preluate doar cazurile urgente.Pe 21 martie, si activitatea Ambasadei Romaniei in Spania a fost suspendata temporar , dupa ce doua persoane care isi desfasoara activitatea in institutie au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus.A.G.