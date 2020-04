70 de romani au murit de coronavirus in afara tarii, cei mai multi in Marea Britanie

LIVE

Reprezentantii grupului transmit ca pana acum au murit 23 de romani in Marea Britanie, 17 in Italia, 16 in Franta, 7 in Spania, 3 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia si unul in Elvetia.In ceea ce priveste numarul imbolnavirilor este vorba despre 1.480 de cetateni romani care au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19: 1.156 in Italia, 196 in Spania, 26 in Franta, 16 in Germania, 64 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in SUA, 4 in Austria, 3 in Belgia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg si Suedia.In Romania, au fost anuntate 321 de cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19, iar numarul total ajungand in acest fel la 10.417. A.G.