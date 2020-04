8 decese noi in Romania. Numarul total al mortilor de coronavirus ajunge la 141

Bilantul imbolnavirilor

LIVE

Ziare.

com

Potrivit informatiilor remise Ziare.com, decesul cu numarul 134 este o femeie de 66 de ani, care a fost dializata intr-o clinica din Bucuresti, a fost gasita decedata in casa in 3 aprilie. Pacienta a fost confirmata cu COVID-19 in 2 aprilie.Al 135-lea deces este al unui barbat de 34 de ani din judetul Mures, cunoscut cu Sindrom Pradder Willi, care a fost internat in 26 martie pentru febra, tuse, dispnee in sectia de ATI a SCJU Tg. Mures. Testarea pentru gripa a avut rezultat negativ, in 3 aprilie se confirma COVID 19. El avea conditii medicale pre-existente: obezitate, boala cardiovasculara, boala pulmonara si a murit in 27 martie.De asemenea, a murit un barbat de 59 de ani din jud. Mehedinti, internat in SCBIT "Victor Babes" Bucuresti, prin transfer de la SCU Drobeta-Turnu Severin, in 29 martie, confirmat in INCDMM CANTACUZINO pe data de 27 martie. El a murit in 3 aprilie si avea si alte afectiuni: insuficienta respiratorie protezata mecanic, ARDS, sd de citoliza hepatica, DZ in observatie, injurie renala acuta, obezitate morbida.O femeie de 82 de ani din jud. Galati, internata intr-o institutie de ingrijire persoane varstnice, a fost confirmata in laboratorul Spitalului Galati in 3 aprilie. In aceeasi institutie s-au confirmat si alte cazuri COVID 19. Femeia a murit in 3 aprilie.Decesul 138 este al unui barbat de 79 de ani din jud. Cluj, care se afla la domiciliu si a murit in drum spre spital in ambulanta. El avea conditii medicale pre-existente: ramolisment cerebral, dementa mixta, DZ, infart miocardic cicatriceal, boala cardiovasculara, boala pulmonara. El a avut contact cu ginerele- sofer transport local de persoane, confirmat in 3 aprilie. Barbatul a murit in aceeasi zi.Un alt deces este al unei femei de 59 de ani din jud. Timis, care a murit in ambulanta in timpul transferului de la sectia de ortopedie a SJU Timisoara la SCBI V. Babes - Timisoara. Ea a fost confirmata cu coronavirus in 3 aprilie si a murit in aceeasi zi.Totodata, a murit o femeie de 59 de ani din Bucuresti, persoana din focarul clinicii care realizeaza proceduri de hemodializa. Ea a fost confirmata in 27 martie si a murit in 29 martie.Al 141-lea deces este al unui barbat de 59 de ani din jud. Arad, internat in sectia BI Adulti a SCJU Arad cu diagnosticul Bronhopneumopatie, HTA, Infectie COVID-19. El a fost confirmat in 3 aprilie, dar murise in 2 aprilie.De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 430 de noi imbolnaviri cu coronavirus , astfel ca bilantul total ajunge la 3.613 de cazuri.Pe de alta parte, 329 de persoane au fost declarate vindecate si externate.La Terapie Intensiva sunt 119 pacienti.Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 15.252 de persoane. Alte 113.449 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 36.092 de teste.Reamintim, ca sambata, la ora 14.00, ministrul de Interne va prezenta masurile care vor fi incluse in noua ordonanta militara , a saptea emisa de la intrarea Romaniei in starea de urgenta.