8 din 17 decese de COVID-19 din Romania au fost la Suceava

Ultimele doua decese din Suceava au fost anuntate miercuri. Iata cele 8 cazuri fatale de la Suceava.O femeie de 70 ani care a fost internata in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Suceava si care a fost confirmata pe data de 25 martie.O femeie de 70 ani care a fost internata in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Suceava si care a fost confirmata pe data de 25 martie (nu e vorba de aceeasi persoana).Un barbat de 52 ani internat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Suceava care a fost confirmat pozitiv la COVID-19 in data de 23 martie.O femeie de 64 de ani, internata in stare grava in Spitalul Judetean Suceava - sectia ATI, unde a fost intubata. Femeia a fost transferata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi, unde a decedat. Ea suferea de boli asociate (HTA, cardiopatie ischemica, fibrilatie atriala) si a avut istoric de calatorie in perioada 13-29 februarie in Insulele Mauritius, Seychelles, Dubai.Un barbat de 71 ani, pacient la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, fara posibila expunere precizata. Avea afectiuni medicale cronice pre-existente.Un barbat de 59 ani, pacient la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, fara posibila expunere precizata. Avea afectiuni medicale cronice pre-existente. Un barbat, de 71 ani , internat anterior la Suceava in sectia de cardiologie, unde este posibil contact cu pacienta transferata la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. O femeie in varsta de 72 ani , internata in data de 21 martie 2020 in Spitalul Judetean Suceava, cu afectiuni asociate cronice (diabet, boli cardiovasculare), dar fara context epidemiologic (nu are istoric de calatorie, nu a venit in contact cu o persoana confirmata pozitiv).A.G.