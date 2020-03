8 medici de la Spitalul de Urgenta Arad au demisionat, 80 de angajati si-au luat concediu medical

LIVE

Cei opt medici de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad si-au depus demisia, anuntand ca vor sa se pensioneze, in timp ce peste 80 de angajati si-au luat concediu medical in ultimele zile.Conducerea SCJU Arad a prezentat, marti, situatia personalului care este disponibil in aceasta perioada, precizand ca sase medici de la Unitatea de Primire Urgente si doi de pe alte sectii au ales sa plece."Au anuntat ca isi depun demisia pentru a intra in pensie", precizeaza conducerea spitalului intr-un comunicat de presa.Pe de alta parte, 83 de angajati - medici, asistenti, infirmieri, brancardieri, registratori medicali si-au luat concediu medical, incepand cu data de 23 martie."La nivelul SCJU Arad, avem 305 medici, 985 de asistenti medicali, 387 de infirmiere, 64 de brancardieri. Pentru a face fata unui aflux de pacienti infectati cu coronavirus, s-a dispus angajarea de personal medical pe o perioada determinata de sase luni. Pana acum, am angajat 20 de medici, 19 asistenti medicali si patru personal auxiliar", mai arata comunicatul.In ultimele saptamani numeroase cadre medicale au demisionat din diverse spitale din tara. Marti la amiaza, managerul Spitalul de Psihiatrie din Brasov, dr. Nicusor Bigiu, a anuntat ca sapte asistente, doua ingrijitoare si un medic psihiatru au demisionat si ca numarul ar fi fost mai mare, dar ca pe altii a reusit sa ii convinga sa nu plece.