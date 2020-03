80% din populatia Madridului ar putea fi infectata cu COVID-19

LIVE

Ziare.

com

Spania, a patra cea mai afectata tara din lume de pandemia de coronavirus, cu 803 morti pana in prezent, se pregateste pentru un scenariu negru. Isabel Diaz Ayuso, presedinte al Comunitatii Madrid, spune ca 80% din populatia capitalei spaniole ar putea contacta virusul COVID-19."Cei mai multi pot fi asimptomatici ori pot prezenta simptome usoare. Va fi o mare problema pentru cei mai vulnerabili", a spus Isabel Diaz Ayuso, potrivit CNN.Autoritatile spaniole incearca sa castige timp in lupta cu pandemia, pentru ca sistemul medical sa nu intre in colaps din cauza numarului prea mare de bolnavi si a incapacitatii de a-i trata.580 de paturi ATI sunt ocupate de pacienti in stare critica, a mai spus Diaz Ayuso.