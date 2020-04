833 de decese intr-o zi, in Franta. Peste 7.000 de persoane se afla la Terapie Intensiva

Ziare.

In Franta sunt 29.752 de persoane spitalizate (alti 831 de pacienti internati in ultimele 24 de ore), dintre care 7.072 sunt in stare grava (478 in plus intr-o zi).Potrivit Le Figaro, 17.250 de persoane s-au vindecat, adica o crestere de aproape 1.000 de pacienti in plus fata de ziua precedenta.Potrivit unui bilant realizat de agentia France-Presse (AFP) luni, pandemia de coronavirus a cauzat mai mult de 70.000 de decese in lume. Aproape trei sferturi dintre victime sunt din Europa.