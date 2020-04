981 de cadre medicale au coronavirus. Situatia pe judete

LIVE

Cele mai multe cazuri confirmate sunt in Suceava - 462 si in Bucuresti - 131.Un alt judet in care s-au confirmat mai multe cazuri de coronavirus este Vrancea, cu 67 de imbolnaviri.La polul opus, exista judete care au raportat doar un singur caz de COVID-19 in randul personalului medical, precum Braila, Caras-Severin, Dolj, Harghita, Ialomita sau Prahova.Iata raportarea pe judete:Alba total 18Arad total 53Bacau total 5Bihor total 2Bistrita-Nasaud total 5Braila total 1Botosani total 9Brasov total 27Cluj total 15Caras-Severin total 1Constanta total 2Covasna total 9Dambovita total 3Dolj total 1Galati total 34Giurgiu total 10Hunedoara total 37Harghita total 1Ilfov total 2Ialomita total 1Iasi total 13Mehedinti total 3Neamt total 8Prahova total 1Sibiu total 11Satu Mare total 2Timis total 31Teleorman total 15Valcea total 1Vrancea total 67Avem confirmate in acest moment 7.707 de cazuri de coronavirus pe teritoriul tarii, a anuntat joi Grupul de Comunicare Strategica (GCS).La ATI, in acest moment, sunt internati 243 de pacienti. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.357 au fost declarate vindecate si externate.Totodata, in Romania, s-au inregistrat 392 de decese provocate de noul coronavirus.