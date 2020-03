A fost anuntat al 47-lea deces. Nici in acest caz caz nu se stie de unde a luat virusul

LIVE

Ziare.

com

Este vorba de un barbat de 77 de ani, din judetul Hunedoara. El a fost testat pe 27 martie si rezultatul pozitiv a venit de la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara a doua zi, pe 28 martie.Doua zile mai tarziu, astazi, pe 30 martie, el e decedat.Autoritatile precizeaza ca suferea de cardiopatie ischiemica, dar ca nu era avut in evidente ca si contact al unui alt pacient infectat.Astazi au fost anuntate pana la ora publicarii acestei stiri 4 decese.Romania e acum la un pas de scenariul 4, fiind la doar cateva zeci de cazuri distanta de pragul de 2.000 de imbolnaviri, dintre care aproape 300 de cadre medicale.Duminica seara a fost adoptata o noua ordonanta militara. Au fost plafonate preturile pentru energie, gaze, apa si combustibil la nivelul din 29 martie si masuri dure sunt luate pentru personalul medical, care poate fi detasat catre spitalele de stat, inclusiv in alte judete, in functie de nevoile de personal aparute, fara a putea refuza. Totodata, spitalele sau medicii care refuza tratamentul, indiferent daca pacientii sunt confirmati pozitiv sau negativ cu coronavirus, vor fi sanctionati penal.Cu toate acestea, luni s-au inregistrat chiar si demiteri in randul cadrelor medicale, care au spus ca e nedrept sa fie obligate si amenintate penal, fara ca statul sa le asigure echipamente de protectie.Presedintele Klaus Iohannis a facut, luni, un nou apel la romani sa stea in casa, pentru ca doar asa putem evita raspandirea coronavirusului.La nivel global, sunt aproape 740.000 de persoane infectate, dintre care peste 35.000 au murit. Cel mai grav sunt acum afectate Italia, Spania si Statele Unite.A.S.