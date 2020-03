A fost confirmat al noualea caz de coronavirus in Romania

Ziare.

"A fost confirmat un nou caz pozitiv in urma testului pentru Coronavirus (COVID-19), respectiv un barbat de 40 de ani din Hunedoara.Persoana se afla in izolare la domiciliu din 26 februarie, intrucat a revenit in tara din Italia (Bergamo). In cursul zilei de ieri (joi - n.r.) i-au fost recoltate probe, dupa ce barbatul a manifestat febra", informeaza Grupul de Comunicare Strategica.Barbatul va fi internat la Spitalul de boli infectioase din Timisoara si a fost declansata ancheta epidemiologica pentru identificarea tuturor persoanelor cu care s-a aflat in contact.Tot vineri, cu cateva ore in urma, a fost confirmat al optulea caz de coronavirus, un barbat de 51 de ani din Olt.Asadar, acum in Romania avem 3 cazuri de pacienti vindecati de COVID-19 si inca 6 cazuri in care testele au iesit pozitive.Cele trei persoane declarate vindecate au fost externate. Este vorba de o femeie de 38 de ani si un barbat de 47 de ani din Timisoara si de tanarul din Gorj, care a fost primul caz de coronavirus din Romania.Starea de sanatate a celor doi tineri, de 16 ani, internati la Timisoara diagnosticati cu coronavirus este buna, neavand simptome.Pacientii internati la Iasi si Cluj - Napoca, doi barbati, prezinta o stare de sanatate ameliorata fata de momentul internarii. Pacientul internat la Iasi este un barbat de 71 de ani din Suceava, intors din Italia, care are si o afectiune cronica.In plus, mai sunt trei romani cu coronavirus in Italia , confirmati de MAE, dar si unul in Spania, despre care insa au aparut informatii deocamdata doar in presa iberica.Pe de alta parte, cei doi romani infectati de pe nava din Japonia s-au vindecat si se vor intoarce acasa.