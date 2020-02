A fost confirmat primul caz de coronavirus in Romania. Pacientul este din Gorj si locuia cu alte 7 persoane (Video)

avem primul caz confirmat de covid-19

Initial, informatia a aparut pe surse, apoi a fost rapid confirmata de secretari de stat din Ministerul Sanatatii. MAI a anuntat cu putin timp inainte de ora 23:00 ca va avea loc o conferinta de presa la sediul ministerului, insa in loc sa inceapa la fix, aceasta a intarziat vreo 35 de minute.La conferinta a fost prezent si ministrul de Interne, Marcel Vela, dar acesta nu a dat declaratii."Suntem, din pacate, in masura sa anuntam ca in urma testarii din judetul Gorj la persoanele care au intrat in contact cu cetateanul italian. Barbatul este dintr-o localitate din Gorj. Dupa ce ajunge la Bucuresti, el va intra pe schema de tratament.", a anuntat Victor Costache, ministrul Sanatatii.Costache a mai spus ca in zona din care provine barbatul sunt in lucru 33 de teste, iar rezultatele "vor fi comunicate imediat" cum vor fi gata.Raed Arafat a precizat ca barbatul infectat va ajunge, joi dimineata, in Capitala, unde va fi internat la Institutul Matei Bals.. Astea sunt informatiile pe care le avem. Totusi, faptul ca este pozitiv inseamna ca va fi transferat la spital.", a spus, la randul sau, seful DSU.Arafat a adaugat ca barbatul locuia impreuna cu alte 7 persoane care, in acest moment, sunt izolate la domiciliu."In casa mai sunt 7 persoane care locuiesc cu persoana respectiva. Ele au testat negativ, dar persoana care a testat pozitiv a stat acolo. Persoanele vor ramane in izolare, la domiciliu, li se vor asigura toate nevoile, vor fi sub paza, dar nu vor putea iesi din casa. Vor ramane 14 zile in carantina, apoi vor fi testati iar.In cazul in care in acest timp apar simptome la unul dintre cei 7, persoana va fi testata iar si apoi transportata la spital", a adaugat seful DSU.Acesta a explicat ca transportul barbatului in Capitala se va face in conditii de siguranta, dar nu de urgenta.Raed Arafat: In cel putin 4-5 ore. Masina a plecat de la Craiova la Gorj. Pana il preia, pana il pune in izoleta, apoi distanta pana la Bucuresti. Ar putea dura 4-5 ore transportul.Raed Arafat: Inseamna mai mult decat o izolare simpla la domiciliu, ei sunt carantinati. Nu au voie sa aiba nicio forma de contact cu nimeni, decat cu persoane protejate.Raed Arafat: Poate Politia Locala o sa fie acolo (...) E normal sa fie aceasta conditie, sa nu ii mutam in alta parte. Trebuie sa inteleaga vecinii ca nu au cum sa ii puna in pericol. E mai confortabil sa stea acasa decat sa ii ducem intr-un centru de carantina.Raed Arafat: De copii nu avem informatii, dar sunt oameni in varsta.Raed Arafat: Este posibil. Dupa ce a informat ca a fost in contact cu pacientul zero, italianul, a stat in izolare doua zile.Victor Costache: Mai sunt 33 astfel de teste in lucru si probabil vor mai fi.Raed Arafat: Am prefera sa nu dam detalii despre acest lucru.Raed Arafat: Da, contact direct.Victor Costache: Este o cunostinta a italianului.Raed Arafat: De ieri am dat o dispozitie catre toate prefecturile prin care prefectii cu comitetele pentru situatii de urgenta isi impart sarcinile pentru a asigura sprijinul persoanelor aflate in izolare.Raed Arafat: La el a fost primul test, unul singur.Victor Costache: Este o ancheta epidemiologica in curs de desfasurare si vom avea rezultatele maine (joi - n.red.)Raed Arafat: Inseamna ca au mai fost si alte teste de contacti.Victor Costache: Din cate stim, persoana aceasta chiar a fost la vanatoare cu italianul.Victor Costache: Da, contact direct.Raed Arafat: E o tehnica care confirma, iar sansa de a fi fals pozitiv e foarte mica. E putin probabil.Victor Costache: La Spitalul Matei Bals va fi repetata testarea pacientului, la fel si in cazul celor 7 membri ai familiei.Victor Costache: E alt ordin de marime, ei au sute de pacienti. La noi e primul, luam masuri de precautie.Raed Arafat: Sa nu vorbim de epidemie. Nu e epidemie. Avem un singur caz. Chiar si daca avem 2-3-4 cazuri, tot nu vorbim de epidemie.Victor Costache: Daca vreti, ca parte pozitiva... este ca avem pacientul zero - italianul venit in Romania. Alt element pozitiv: acest fenomen se intampla in mediul rural, nu in mediul urban, deci putem lua masuri eficiente. E mai usor de gestionat in mediul rural. E mai restransa zona.Raed Arafat: Prefer sa nu. Nu vrem sa dam informatii care sa duca direct catre pacient, pentru ca nu este corect. Nu e foarte extinsa zona, e in apropiere (de locul in care a fost italianul - n.red.)Raed Arafat: Nu.Informatia ca un pacient din judetul Gorj a fost diagnosticat cu coronavirus in urma analizelor realizate la Institutul Matei Bals din Bucuresti a fost confirmata anterior de secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Nelu Tataru pentru Mediafax.Este vorba despre una dintre persoanele cu care a intrat in contact unul dintre cei doi italieni infectati cu coronavirus, care s-au aflat pe teritoriul tarii noastre zilele trecute.Si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Horatiu Moldovan a declarat, la Antena3, ca exista diagnosticul pozitiv, realizat la Institutul Matei Bals in cazul pacientului din judetul Gorj."Este vorba de pacientul de la Gorj. Mai exista o proba in lucru. Va tinem la curent. Persoana care este in Gorj este in carantina. Urmeaza sa decidem internarea ei", a spus Moldovan, conform Mediafax.Amintim ca doi barbati din Italia, unul in varsta de 51 de ani si altul de 71 de ani, s-au aflat in Romania, zilele trecute, cei doi fiind testati pozitiv cu noul coronavirus. Italianul in varsta de 51 de ani este in carantina in propria locuinta, iar starea sa nu este grava. Italianul in varsta de 71 de ani este internat in Rimini in stare grava, dar stabila.Autoritatile verifica in continuare starea persoanelor care au intrat in contact cu cei doi italieni.