A fost confirmat primul caz de coronavirus in Romania

Potrivit unor surse citate de Digi24, oficialii ar urma sa anunte ca a fost confirmat un prim caz de infectare cu coronavirus pe teritoriul Romaniei.Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Nelu Tataru a confirmat, pentru Mediafax, ca un pacient din judetul Gorj a fost diagnosticat cu coronavirus in urma analizelor realizate la Institutul Matei Bals din Bucuresti.Este vorba despre una dintre persoanele cu care a intrat in contact unul dintre cei doi italieni infectati cu coronavirus, care s-au aflat pe teritoriul tarii noastre zilele trecute.Si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Horatiu Moldovan a declarat, la Antena 3, ca exista diagnosticul pozitiv, realizat la Institutul Matei Bals in cazul pacientului din judetul Gorj."Este vorba de pacientul de la Gorj. Mai exista o proba in lucru. Va tinem la curent. Persoana care este in Gorj este in carantina. Urmeaza sa decidem internarea ei", a spus Moldovan, conform Mediafax.Momentan nu se stie daca este vorba despre o femeie sau un barbat.Amintim ca doi barbati din Italia, unul in varsta de 51 de ani si altul de 71 de ani, s-au aflat in Romania, zilele trecute, cei doi fiind testati pozitiv cu noul coronavirus. Italianul in varsta de 51 de ani este in carantina in propria locuinta, iar starea sa nu este grava. Italianul in varsta de 71 de ani este internat in Rimini in stare grava "stabila".Autoritatile verifica in continuare starea persoanelor care au intrat in contact cu cei doi italieni.