A fost confirmat primul caz de COVID-19 si in Harghita. Era singurul judet neafectat de noul coronavirus

Cazul a fost confirmat in cazul unei persoane care s-a intors in Romania din Franta."In judetul Harghita, in data de 02 aprilie 2020, a fost confirmat un test pozitiv la COVID-19. Astfel, o persoana care s-a intors in tara, din Franta, in data de 23 martie 2020, aflata in izolare la domiciliu, i-a fost recoltata o proba la COVID-19 in data de 01 aprilie 2020. Confirmarea testului s-a facut la data de 02 aprilie 2020.Pacientul a fost preluat si transportat de catre specialisti la Sectia infectioase a Spitalului Municipiului Odorheiu Secuiesc, unde se afla sub supraveghere medicala", a transmis prefectura intr-un comunicat de presa.In judetul Harghita sunt in carantina 157 de persoane si 1.713 sunt izolate la domiciliu.Joi la amiaza, Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 278 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus , numarul total ajungand astfel, la 2.738 de pacienti confirmati.