A inceput colectarea de plasma pentru tratarea pacientilor cu coronavirus

Marti dimineata au avut loc primele 3 recoltari de plasma de la donatori vindecati de COVID-19, in cadrul Centrului de Transfuzie Sanguina Bucuresti, conform unui comunicat remis marti"Plasma va fi testata si dupa calificarea biologica va fi pusa la dispozitie spitalelor", precizeaza ministerul.Plasma de la donator vindecat se va administra doar pacientilor critici infectati confirmati cu COVID-19, cu varsta de cel putin 18 ani, care indeplinesc urmatoarele criterii:In acest moment, sunt 3 aparate pentru tratarea cu plasma a pacientilor cu coronavirus donate Ministerului Sanatatii in Bucuresti, Timisoara si Iasi.Ministerul Sanatatii incurajeaza donarea voluntara de sange si produse de sange si prin toate actiunile intreprinse urmareste sa imbunatateasca modul de donare in randul populatiei, in beneficiul pacientilor.In acest context, pacientii vindecati vor fi contactati, cu respectarea regulilor nationale si ale UE, sau pot contacta centrele de transfuzie sanguina in vederea donarii de plasma.