A mai murit o persoana de coronavirus. Avem 21 de decese intr-o singura zi, 115 in total

Este vorba despre o femeie de 53 ani, din judedul Caras Severin. A fost internata in Spitalul Judetean Resita in data de 25.03.2020, a primit rezultat pozitiv ziua urmatoare si a murit azi. Femeia luase contact cu fiica intoarsa din Dubai. Nu aveaboli cronice asociate.21 de decese au fost anuntate azi de autoritati. Joi seara Grupul de Comunicare Strategica a anuntat mai intai decesul a 13 persoane si dupa doar o ora si jumatate a anuntat moartea altor 7 romani Joi la pranz, Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 278 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus.Numarul total a ajuns, astfel, la 2.738 de pacienti confirmati. La ATI, in acest moment, sunt internati 78 de pacienti.