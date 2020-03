A murit primul pacient infectat cu coronavirus in Romania UPDATE

LIVE

Este vorba de un pacient in varsta de 67 de ani, confirmat cu COVID-19 pe 18 martie, la UPU din cadrul Spitalului Filiasi si transferat in aceeasi data la SCBI Craiova, informeaza Grupul de Comunicare Strategica.Pacientul avea afectiuni preexistente foarte grave, patologie neoplazica in stadiu terminal (cancer). El revenise in Romania pe 6 martie din Franta."Acest pacient se incadra perfect in 'pacientul cu risc', avea peste 65 de ani si afectiuni preexistente. Sa privim si partea buna, in Romania, dintr-un numar din aproape 400 de cazuri, avem putine cazuri grave, este primul deces. Trebuie sa ne asteptam ca va exista un numar de oameni care vor avea o evolutie proasta. Nu e important cu cine a intrat in contact cel care a murit, transmiterea este aceeasi chiar daca el a facut o forma grava", a declarat la Antena 3 Adrian Marinescu, medic infectionist la Institutul Matei Bals.Costelus Ilie, primarul Filiasi, a explicat la Digi 24 ca Centrul de Primiri Urgente din Filiasi a fost inchis si ca toate cadrele medicale sunt in autoizolare. El a precizat ca testele acestora sunt negative."Mai pot sa apara si situatii neplacute. Din ce am inteles, el era intr-un stadiu destul de avansat al acestei boli. Fiind in ultima faza, ar fi solicitat sa i se dea drumul din Franta pentru a muri acasa. Pe 6 martie a venit in Romania cu avionul. In perioada aceea nu prezentau riscuri cei care veneau din Franta. Pe 15 martie a inceput sa se simta rau si a venit la Centrul de Primiri Urgente. Cand a fost adus au inceput discutiile asupra sa. Apoi s-a hotarat sa fie considerat pacient suspect. Au venit cei de la DSP, au luat probe. Si apoi a venit rezultatul. Apoi au fost testati toti angajatii Centrului de Primiri Urgente", a povestit primarul.In afara granitelor tarii, au mai murit pana acum sapte romani, sase in Italia si unul in Franta.Romania a inregistrat sambata cel mai ridicat bilant de pana acum, cu 59 de imbolnaviri, astfel ca bilantul total ajunge la 367. Dintre cele 367 de persoane confirmate pozitiv, 52 au fost declarate vindecate si externate (36 la Timisoara, 11 la Bucuresti, 3 la Craiova, unul la Constanta si unul la Iasi). Sambata, pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata erau 4.207 de persoane. Alte 55.198 de persoane erau in izolare la domiciliu si se aflau sub monitorizare medicala.Incepand de duminica, in Romania s-au impus reguli mult mai stricte. Astfel, deplasarile sunt mult limitate, atat pe timp de zi, cat si noaptea, se inchid mall-urile si cabinetele stomatologice si, cu doar cateva exceptii, e interzisa intrarea in tara a cetatenilor straini. La nivel mondial numarul persoanelor bolnave de COVID-19 a trecut de 300.000 in toata lumea, iar decesele au depasit 13.000.