A treia persoana decedata era om de afaceri, fost viceprimar si avea dosar penal dupa ce a refuzat sa fie testat de Covid-19

Vasile Ouatu, in varsta de 70 de ani, a decedat, duminica seara, la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. A fost internat in Spitalul Judetean Piatra Neamt, confirmat pozitiv pe 19 martie si in data de 20 martie 2020 transferat la Iasi.Barbatul se simtea rau si s-a dus, marti, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta din Piatra-Neamt iar de acolo a fost transportat, cu ambulanta , la Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani.Dupa investigatiile de la Bisericani, a fost transportat inapoi la Spitalul Judetean unde a refuzat internarea si alte investigatii In cursul zilei de miercuri, Parchetul de pe langa Judecatoria Piatra-Neamt, a deschis un dosar penal avand ca obiect savarsirea infractiunii de "zadarnicirea combaterii bolilor"."Cauza penala a avut ca obiect sesizarea din oficiu a organelor de cercetare penala din cadrul Politiei municipiului Piatra-Neamt referitor la faptul ca, in data 17.03.2020, in jurul orelor 21:00, un barbat in varsta de 70 de ani, din municipiul Piatra-Neamt, transportat cu un echipaj de ambulanta la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, Sectia de Boli Infectioase, a refuzat prelevarea probelor biologice pentru diagnosticul infectiei cu noul coronavirus 2019-nCov" - au transmis reprezentantii Parchetului intr-un comunicat de presaPotrivit procurorilor, cercetarile au stabilit faptul ca la prezentarea la UPU, barbatului i s-a intocmit chestionarul de evaluare a riscului de imbolnavire cu noul coronavirus 2019-nCOV, stabilindu-se ca nu se incadreaza drept caz suspect.Dupa evaluarea medicala pacientul a refuzat internarea si pentru inlaturarea oricaror suspiciuni legate de o eventuala contaminare a cadrelor medicale, a fost sesizata Directia de Sanatate Publica Neamt care a instituit masura de izolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile."Prin ordonanta din 19.03.2020 Parchetul de pe langa Judecatoria Piatra-Neamt a dispus clasarea cauzei, constatandu-se ca fapta sesizata nu exista", mai informeaza comunicatul Parchetului.Miercuri, barbatul s-a prezentat, din nou, la spital pentru a fi testat iar joi, a fost depistat pozitiv pentru coronavirus.Pacientul avea afectiuni cronice preexistente (diabet, hipertensiune arteriala).In urma anchetei epidemiologice nu s-a constat istoric de calatorie sau contact cu o persoana infectata.