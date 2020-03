Activitatea cu studentii in toate universitatile, sistata pana in 31 martie

LIVE

"Activitatea fata in fata cu studentii, in cadrul universitatilor, este sistata pana in 31 martie. (...) S-a ridicat si problema caminelor, ce se intampla - aici ramane la latitudinea universitatilor de a gasi metodele, eventual de a reduce numarul, studentii care lucreaza sa ramana, studentii care nu lucreaza sa plece acasa", a precizat el, intr-o conferinta de presa la sediul MAI.Raed Arafat a spus ca este recomandat ca, in paralel cu suspendarea activitatii universitatilor, sa fie utilizate masuri didactice alternative de invatamant, de la distanta, precum cursurile online.