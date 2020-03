Adrian Streinu-Cercel, preocupat de achizitiile din aceasta perioada: Ar trebui un cadru normativ ca nimeni sa nu se atinga de noi in viitor

Ziare.

"Sa apara un cadru legislativ care sa ne puna la paza de ce va veni. Dupa ce se termina bolasnita asta, pandemia, or sa vina altii sa ne traga de maneca: 'Dar cum ati realizat voi achizitiile?' Aici trebuie scos un cadru normativ cat se poate de clar, care sa stipuleze foarte clar ca nimeni nu va avea voie sa se atinga de noi in viitor. Daca nu se va intampla asa, urmatorul pas va fi ca acest corp medico-sanitar sa faca un pas in spate. Ganditi-va ca presiunea pe care o duce acest corp medico-sanitar in Romania in acest moment este fantastic de mare", a declarat acesta joi seara, intr-o interventie la Antena 3.Aflat in studioul postului de televiziune citat, managerul Institutului Matei Bals s-a plans si ca nu este lasat in pace de jurnalisti, care il suna si ii pun intrebari "de dimineata pana seara"."Primul lucru de care avem nevoie este sa fim lasati in pace sa ne facem treaba. (...) Sa sune mai rar. Au fost zile cand am vorbit de dimineata si pana seara la telefon si nu stiam la ce sa raspund mai intai", s-a plans Adrian Streinu-Cercel moderatorului Mihai Gadea.In mass-media au aparut deja mai multe informatii critice in legatura cu achizitiile de echipamente medicale sau chiar de medicamente care se fac in aceasta perioada, starea de urgenta permitand anumite derogari de la lege care ar putea fi folosite in interes privat, nu public.C.B.