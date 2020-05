Aeroportul din Viena ofera teste de cononavirus contracost pentru pasagerii care vor sa evite carantina

Ziare.

Pasagerilor care vin in Austria li s-a cerut sa prezinte un certificat medical emis de cel mult patru zile si din care sa reiasa ca nu sunt infectati cu Covid-19, in caz contrar ei intrand in carantina pentru 14 zile.De luni, pasagerii vor putea fi supusi unui test de diagnostic molecular pentru Covid-19 la aeroport si vor primi rezultatul in doua sau trei ore."Astfel, deplasarea cu avionul, indiferent daca este vorba de calatorii de afaceri sau urgente , va deveni mai sigura si mai usuara", se arata intr-un comunicat al aeroportului.Luna trecuta, Emirates, in coordonare cu Autoritatea de Sanatate din Dubai, a anuntat ca este prima companie aeriana care le face pasagerilor teste rapide pentru coronavirus.Aeroportul din Viena a anuntat ca persoanele care se afla deja in carantina pot iesi daca rezultatul testului va fi negativ. Testele de la aeroport, care costa 190 de euro, pot fi luate de pasagerii care parasesc Viena pentru a demonstra la destinatie ca nu sunt infectati.Austria a inregistrat pana in prezent peste 15.000 de cazuri de infectare cu coronavirus si 598 de decese.