Aflati in izolare de o luna si jumatate, italienii au cantat "Bella Ciao" la ferestre

Avioanele de vanatoare au desenat culorile tricolore pe cer deasupra unei Rome insorite, dar cu strazi goale din cauza izolarii in aceasta perioada de pandemie a coronavirusului, relateaza AFP.Dar cu cateva minute mai devreme, mii de locuitori au cantat "Bella Ciao" cu ocazia acestei sarbatori care marcheaza eliberarea oraselor Milano, Torino si Genova in 1945 si infrangerea nazistilor in peninsula.Alegerea acestei melodii, imnul miscarii de rezistenta anti-fasciste italiene, identificat cu ideologia de stanga, a provocat dezaprobarea italienilor care nu se regasesc in ea."Ii respect pe cei care si-au dat viata in trecut pentru libertatea tarii noastre, dar consider ca este prioritar acum, mai degraba decat a canta Bella Ciao, sa-i ajutam cu bani pe cetatenii care au nevoie", a scris pe Twitter Matteo Salvini, seful Ligii (considerat de extrema dreapta), primul partid din tara."In aceasta dimineata, un preot mi-a spus ca a fost impiedicat sa celebreze" slujba in public, "in timp ce altii pot sarbatori", a continuat el.Primarul din Milano, Giuseppe Sala, alesul stangii intr-o regiune dobandita de la Liga lui Matteo Salvini, a invitat un prieten, muzicianul Saturnino, sa cante "Bella Ciao" pe balconul primariei, in fata rarilor trecatori.Presedintele Republicii, Sergio Mattarella, a depus o coroana pe mormantul soldatului necunoscut, unde a mers cu masca pe fata. Escorta lui a ramas departe de mormant.Aliat al Germaniei lui Hitler, dictatorul fascist Benito Mussolini a fost rasturnat in iulie 1943, apoi arestat, inainte de a fi eliberat de un comando german si a institui in Salo (nord) un regim marioneta sustinut de trupele naziste care atunci isi intareau prezenta in peninsula unde sustinatorii erau din ce in ce mai activi de-a lungul lunilor.