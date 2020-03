Agentia Europeana a Medicamentului da asigurari ca ibuprofenul nu agraveaza efectele coronavirusului

LIVE

Ziare.

com

Intr-un comunicat, agentia a precizat ca vrea sa infirme astfel informatiile incorecte care circula pe retelele de socializare."In prezent,", a afirmat AEM, referindu-se la boala provocata de noul coronavirus."La inceperea tratamentului pentru febra sau durere in cazul COVID-19, pacientii si cadrele medicale ar trebui sa ia in considerare toate optiunile de tratament disponibile", inclusivFarmaciile si supermarketurile din Olanda au inceput limitarea vanzarilor de paracetamol din cauza penuriei aparute pe piata nationala dupa ce numerosi olandezi si-au facut stocuri de medicamente in urma temerilor legate de pandemia de coronavirus.