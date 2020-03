Al 13-lea deces de coronavirus din Romania: O femeie de 72 de ani din Caras-Severin

LIVE

Ziare.

com

Este vorba despre o femeie din judetul Caras-Severin, in varsta de 72 de ani, tranferata in seara zilei de 24 martie la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Timisoara, de la Spitalul Judetean de Urgenta Resita, sectia ATI, unde se afla din 21 martie.Initial, s-a anuntat ca pacienta nu avea istoric de calatorie si nici nu a fost identificat un contact pozitiv, dar apoi Grupul de Comunicare Strategica a precizat caAmintim ca astazi este prima zi de izolare totala in Romania, Ordonanta Militara nr.3 privind masurile de prevenire a raspandirii COVID-19 fiind publicata, in noaptea de marti spre miercuri, in Monitorul Oficial. Aceasta instituie un nou regim de deplasare pentru toti cetatenii Romaniei. In aceste conditii, mai avem voie sa iesim din casa doar in anumite conditii si avand anumite documente justificative (adeverinta sau declaratie) la noi.A.G.