Al 14-lea deces cauzat de coronavirus, in Romania: Un barbat de 52 de ani din Suceava

Este vorba despre un barbat de 52 ani internat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Suceava care a fost confirmat pozitiv la COVID-19 in data de 23 martie 2020 si care a decedat in aceasta dupa amiaza.Potrivit sursei citate, barbatul suferea de obezitate.Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 906, din care 144 au fost confirmate miercuri.Din toti acestia, 86 de romani s-au vindecat deja (53 la Timisoara, 23 la Bucuresti, 6 la Craiova, 2 la Constanta, unul la Cluj si unul la Iasi).Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 3 ani si 79 de ani.