Al 18-lea deces de coronavirus in Romania: O femeie de 76 de ani din Cluj

LIVE

Ziare.

com

Este vorba despre o femeie in varsta de 76 ani, din judetul Cluj, internata pe 20 martie, in Spitalul Huedin.Femeia a fost transferata pe 22 martie in sectia ATI a Spitalului de Boli Infectioase Cluj, dupa ce a fost confirmata cu COVID-19.Ea avea afectiuni preexistente: hipertensiune arteriala si diabet zaharat.Pana in acest moment in Romania au murit 18 oameni de coronavirus, iar in afara tarii 11 romani si-au pierdut viata din aceeasi cauza La nivel national, joi au fost anuntate inca 123 de cazuri de coronavirus numarul total ajungand la 1.029. Miercuri a fost prima zi de izolare totala in Romania, Ordonanta Militara nr.3 privind masurile de prevenire a raspandirii COVID-19 fiind publicata, in noaptea de marti spre miercuri, in Monitorul Oficial. Ordonanta a institutit un nou regim de deplasare pentru toti cetatenii Romaniei. In aceste conditii, mai avem voie sa iesim din casa doar in anumite conditii si avand anumite documente justificative (adeverinta sau declaratie) la noi.A.G.