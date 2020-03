Al 25-lea deces provocat de COVID-19 in Romania: Un bucurestean de 81 de ani

LIVE

Este vorba despre un barbat in varsta de 81 ani, din Bucuresti.Potrivit sursei citate, pacientul a fost internat prin Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Sf. Ioan, joi, 26 martie.Ulterior, "barbatul a fost transferat la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals", acolo unde s-a inregistrat in data de 27.03.2020 decesul in sectia de ATI", se arata intr-un comunicat de presa remis vineri Ziare.com.Momentan nu se stie daca barbatul suferea de alte afectiuni.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, vineri la amiaza, ca sunt 263 de noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, numarul total de persoane infectate ajungand la 1.292 in tara noastra.Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 0 si 94 de ani.